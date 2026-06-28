China acelera el desarrollo de las redes 10G

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China se ha convertido en uno de los países más avanzados en el desarrollo de redes de banda ancha denominadas 10G, una tecnología que permite velocidades de descarga de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps) mediante infraestructura de fibra óptica de última generación.

Es importante aclarar que 10G no es una nueva generación de telefonía móvil, como lo fueron 4G o 5G. En este contexto, el término hace referencia a redes fijas de fibra óptica capaces de ofrecer conexiones ultrarrápidas para hogares, empresas, centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

¿Qué ha logrado China?

Empresas como Huawei y China Unicom , junto con otros operadores, han realizado despliegues piloto de redes basadas en la tecnología 50G-PON , que permite ofrecer servicios comerciales de hasta 10 Gbps a los usuarios finales.

y , junto con otros operadores, han realizado despliegues piloto de redes basadas en la tecnología , que permite ofrecer servicios comerciales de hasta 10 Gbps a los usuarios finales. Varias ciudades y zonas de innovación, entre ellas Xiong’an , han servido como laboratorios para probar estas conexiones de ultraalta velocidad.

, han servido como laboratorios para probar estas conexiones de ultraalta velocidad. La infraestructura está diseñada para soportar aplicaciones que demandan gran ancho de banda, como realidad virtual y aumentada, computación en la nube, transmisión de video en 8K, automatización industrial e inteligencia artificial.

¿Qué velocidad ofrece?

En pruebas y despliegues comerciales se han registrado:

Descargas cercanas a 10 Gbps .

. Subidas de alrededor de 1 Gbps o superiores, dependiendo de la configuración.

o superiores, dependiendo de la configuración. Latencia muy baja, adecuada para aplicaciones en tiempo real.

A esas velocidades, un archivo de aproximadamente 20 GB podría descargarse en apenas unos 20 segundos, siempre que el servidor y el equipo del usuario también soporten dichas tasas.

¿Qué tecnología utiliza?

Las redes 10G se apoyan principalmente en:

Fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

Tecnología 50G-PON .

. Equipos de red de nueva generación.

Redes troncales de alta capacidad y centros de datos avanzados.

¿Qué impacto puede tener?

China busca que estas redes impulsen sectores estratégicos como:

Inteligencia artificial.

Vehículos autónomos.

Ciudades inteligentes.

Industria 4.0.

Telemedicina.

Educación a distancia de alta calidad.

Aunque el despliegue aún no es masivo en todo el país, China figura entre los líderes mundiales en la implementación de esta tecnología y continúa expandiendo su infraestructura de banda ancha ultrarrápida, con el objetivo de mantener su ventaja en la economía digital y las telecomunicaciones de próxima generación.

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