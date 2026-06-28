David Bellver dice MICFootball llega Cap Cana “para quedarse”

A la izquierda Azor Hazoury, presidente de Cap Cana Sports City mientras ofrece declaraciones a los medios durante la rueda de prensa. A su derecha David Bellver, CEO de MICSports.

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CAP CANA, La Altagracia.– El CEO y presidente de MICSports, David Bellver, aseguró que el torneo MICFootball Punta Cana se ha consolidado como un evento de referencia en la República Dominicana y afirmó que «llegó a Cap Cana para quedarse», al destacar el éxito alcanzado por su segunda edición.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación en el área VIP de The Fields Cap Cana Sports City, Bellver explicó que la elección de Cap Cana respondió a la búsqueda de un escenario con condiciones excepcionales para albergar una competencia internacional de fútbol base.

«Buscábamos la ubicación más idónea y encontramos en Cap Cana instalaciones difíciles de igualar en el mundo, con campos de grama natural, excelentes áreas de descanso, la hospitalidad de su gente y un importante respaldo institucional», expresó.

Junto a Bellver participó Azor Hazoury, presidente de Cap Cana Sports City, quien destacó que el MICFootball se ha convertido en uno de los proyectos deportivos de mayor proyección del destino turístico y aseguró que continuarán impulsando su crecimiento en los próximos años.

En cuanto a la participación internacional, Bellver informó que el 65 % de las delegaciones presentes provienen del extranjero, mientras que el 35 % corresponde a equipos locales, una proporción que, según dijo, seguirá aumentando en futuras ediciones.

Los ejecutivos reconocieron la arraigada tradición del béisbol en la República Dominicana, aunque manifestaron su confianza en que el fútbol continúe ganando espacio entre las nuevas generaciones.

«Sabemos la importancia del béisbol para los dominicanos. Competir con ese deporte no es fácil, pero seguiremos trabajando para impulsar el crecimiento del fútbol», señalaron.

Bellver también resaltó el carácter único del torneo al reunir a jóvenes promesas de clubes internacionales, entre ellas Thiago Messi, hijo del astro argentino Lionel Messi, quien ha participado en ediciones consecutivas del evento.

«Esperamos que dentro de 15 años se recuerde que alguno de estos niños que hoy compiten en República Dominicana terminó convirtiéndose en una estrella del fútbol mundial», afirmó.

Durante el encuentro, los organizadores subrayaron que Cap Cana continúa consolidándose como sede de eventos deportivos de alto nivel y agradecieron el respaldo del Ministerio de Turismo (MITUR), Cap Cana Sports City, Asonahores, Banreservas, Malta Morena, Air Europa, Copa Airlines, NO-AD, Gatorade, Seguros Crecer y Páez International Realty, patrocinadores que hicieron posible la celebración de la segunda edición del MICFootball Punta Cana.

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