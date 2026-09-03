Taíno Bay recibe al Celebrity Beyond con 4,600 visitantes

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, dijo que este puerto contempla recibir 38 escalas de cruceros en septiembre.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por Ariel E. Cabral

PUERTO PLATA.– El puerto turístico Taíno Bay recibió este martes al crucero Celebrity Beyond, procedente de Miami, con 3,224 pasajeros y 1,444 tripulantes, informó la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

La embarcación atracó a las 7:46 de la mañana y zarpó a las 2:30 de la tarde con destino a Tórtola, como parte de las 38 escalas de cruceros previstas durante septiembre en puertos y fondeaderos de República Dominicana.

SEPTIEMBRE CON UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN

Entre las llegadas destacadas del mes se encuentra el Regal Princess, de Princess Cruises, programado para visitar Puerto Plata los días 14 y 28 de septiembre, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

La programación también contempla operaciones de Carnival Cruise Line, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Celebrity Cruises, Virgin Voyages y Princess Cruises, con escalas en Puerto Plata, La Romana y Cabo Rojo.

Entre los buques previstos figuran Carnival Mardi Gras, Carnival Celebration, Norwegian Prima, MSC World America, Resilient Lady y Allure of the Seas.

APUESTAN POR FORTALECER EL TURISMO DE CRUCEROS

El director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, afirmó que una de las prioridades de su gestión es consolidar a República Dominicana como un centro de cruceros del Caribe, mediante el fortalecimiento de las terminales, la atracción de nuevas líneas y una mayor integración de las comunidades en los beneficios generados por esta actividad.

“República Dominicana ha demostrado que tiene el potencial para consolidarse como un verdadero hub de cruceros del Caribe”, manifestó Campos.

La Autoridad Portuaria recordó que las fechas y horarios de las escalas están sujetos a cambios, de acuerdo con las condiciones operativas de las líneas de cruceros.

an/am