SUIZA: Beéle y La Insuperable coinciden en un concierto

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ZÚRICH, Suiza.— El cantante colombiano Beéle y la artista urbana dominicana La Insuperable protagonizaron un encuentro durante el concierto que el intérprete ofreció en la ciudad de Zúrich, Suiza.

Antes del inicio de la presentación, ambos artistas intercambiaron saludos y sostuvieron una breve conversación. La Insuperable asistió posteriormente al espectáculo, en el que Beéle interpretó varios de los temas que han impulsado su proyección en la música latina.

Al encuentro también asistió el exponente dominicano Chimbala, quien compartió con ambos artistas durante la actividad.

La coincidencia se produjo pocos días después de que La Insuperable celebrara su cumpleaños número 41, en medio de una etapa de continuidad en su carrera artística y de una activa agenda de presentaciones.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas especularon sobre una posible colaboración musical. Sin embargo, hasta el momento ni Beéle ni La Insuperable han anunciado oficialmente un proyecto conjunto ni se han referido públicamente a esa posibilidad.

El encuentro quedó como una muestra de la cercanía entre ambos exponentes de la música urbana y generó expectativas entre sus seguidores sobre una eventual colaboración en el futuro.

sp-am