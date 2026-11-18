El galopante alto costo de l,a vida sumerge en la proletarización a la mayor parte de la población. La alimentación es obligatoria todos los día, pero las entradas económicas familiar distan mucho de poder cubrir la canasta básica.

Es ganar salarios con un peso deprimido y moribundo y tener que comprar en dólares o su equivalente en moneda nacional. Una brutal economía de mercado, de oferta y demanda, para un país que está de pie a duras penas.

Uno de los mayores ingredientes de inseguridad social está relacionado con la comida diaria. Cuando se estrecha el círculo y solo queda morir de inanición, se disparan las inconformidades sociales. Hoy no es una propuesta ideológica, sino de supervivencia.

Tenemos un mercado de libre fijación de precios, ceñido a la oferta y la demanda. Los comerciantes, sean detallistas o minoristas, no piensan en causales sociales, sino que sus sentidos están hermanados al clic de la caja registradora.

Si el mercado lo dicta la competencia, es muy poco lo que puede hacer el gobierno para controlar los precios. Tiene inclusive las manos atadas para estabilizar la oferta y la demanda. Para acabar con el agiotismo y la especulación hay que contar con el rostro humano de los empresarios.

El gobierno invierte millones de pesos para subvencionar a la agroindustria, y uno de sus resultados debería ser que los comestibles se vendan a precios reducidos. Hay que hacer revisión de que efecto se da entre subvenciones y fijación de precios en artículos de primera necesidad.

El arroz es un buen ejemplo: Se trata del producto de más venta en el territorio nacional. Está todos los días en la mesa del pobretón y del rico. Sus precios varían de acuerdo con la cantidad y la calidad. Sin embargo, la subvención no logra que el producto llegue a precios reducidos.

Una solución de rebaja sería que se distribuya en el mercado nacional el arroz norteamericano. Los productores locales dicen que si se vende ese arroz estarían condenados a la quiebra, pero ellos no se preocupan de los consumidores.

Hay que equilibrar la economía. Que todos puedan comer y subsistir. No debe ser la ley del más fuerte y el más rico, sino la creación de oportunidades en bien de la convivencia. Hay que rebajar los precios de los comestibles. Poco importa que la solución sea con el cereal local o el americano.

No controlar los precios, es condenar a muerte lenta a la capa baja de la población y arrastrar en el desconcierto económico a la clase media. Tiene que haber rasgos humanos en el comercio. Hay que saber distribuir las penas y las ganancias. Esto es si queremos vivir en paz y en una sociedad civilizada.

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