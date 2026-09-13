Steffany Constanza lleva el merengue a final Music Awards

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SANTO DOMINGO.- La cantante dominicana Steffany Constanza colocó nuevamente al merengue en el escenario internacional al ser seleccionada entre las voces finalistas de los InterContinental Music Awards 2026, competencia en la que participaron más de 400 artistas procedentes de más de 100 países.

La artista dominicana logró avanzar en el certamen con su interpretación de “El Cigarrillo”, canción originalmente popularizada por la cantante mexicana Ana Gabriel, presentación que le permitió competir entre intérpretes de diferentes países, idiomas y géneros musicales.

La organización de los InterContinental Music Awards comunicó oficialmente a Constanza su selección como finalista y la felicitó por alcanzar esta etapa de la competencia, considerada un importante reconocimiento dentro de su trayectoria artística.

EL MERENGUE EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

La participación de Steffany Constanza representa también una nueva oportunidad para proyectar el merengue dominicano ante una audiencia internacional, en momentos en que la intérprete desarrolla una propuesta orientada a incorporar nuevos sonidos y estilos al género.

Su clasificación entre las finalistas destaca, además, sus condiciones vocales e interpretativas en una competencia de alcance global en la que confluyeron artistas de distintas culturas y tradiciones musicales.

El reconocimiento llega en una etapa de expansión de la carrera de la artista, quien mantiene una presencia destacada en mercados de Centroamérica, particularmente en Guatemala y Honduras.

“QUÉ BARBARAZO” SE MANTIENE ENTRE LOS ÉXITOS

En Guatemala y Honduras, su tema “Qué Barbarazo” se mantiene entre las canciones de mayor popularidad, donde, según su equipo, permanece entre los principales éxitos durante tres semanas consecutivas.

A este posicionamiento se suma la nominación que mantiene por “El Cigarrillo” en los Premios Estela de Guatemala, mientras la artista también espera ser considerada en futuras nominaciones de los Premios Grammy.

UNA NUEVA ETAPA PARA EL MERENGUE

El reconocimiento internacional obtenido por Constanza se produce en medio de una etapa de renovación del merengue, con una nueva generación de intérpretes que procura acercar el género a públicos de diferentes edades y mercados.

Para su equipo, la presencia de la cantante en escenarios y competencias internacionales confirma el potencial de una propuesta que combina la esencia del ritmo dominicano con elementos contemporáneos.

La clasificación en los InterContinental Music Awards 2026 representa así un nuevo paso en la carrera de Steffany Constanza y en su objetivo de llevar la música dominicana a escenarios cada vez más amplios, contribuyendo a mantener vigente el merengue y a proyectarlo hacia nuevas audiencias internacionales.

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