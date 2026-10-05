Dominicano Michael Polanco sorprende con nocaut en MMA

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SANTO DOMINGO.– El peleador dominicano Michael “El Dragón” Polanco protagonizó una de las actuaciones más destacadas de una histórica cartelera de artes marciales mixtas (MMA) celebrada a casa llena en el Pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Polanco sorprendió al público al derrotar por nocaut en el primer asalto a su compatriota Vincent “El Cuco” Van Gogh, en uno de los combates más impactantes de una velada que reunió 11 enfrentamientos y proyectó el talento dominicano ante una audiencia internacional.

El evento fue organizado conjuntamente por las promotoras Fighting Force y Gamebred FC y marcó un hito para las MMA en el país, al convertirse, según los organizadores, en la primera cartelera celebrada en territorio dominicano transmitida íntegramente en vivo para una audiencia mundial a través de la plataforma DAZN.

DOMINICANOS DESTACAN EN LA CARTELERA

La jornada también dejó resultados importantes para los representantes nacionales. Franklin Mireles consiguió una contundente victoria frente a Niwel Medina, mientras que en la rama femenina Gina Joseph superó a Suly Díaz en un combate disputado.

Sin embargo, otros peleadores dominicanos no lograron avanzar en el torneo de peso ligero. Landon Quiñones derrotó a Elías “La Mole” Santos, mientras que Kurt Holobaugh se impuso a Jhonasky “La Máquina” Sojo, dejando fuera de la siguiente fase a ambos representantes locales.

En el combate estelar, Jordan Heiderman protagonizó otra de las grandes sorpresas de la noche al vencer por nocaut técnico (TKO) en el segundo asalto a Anthony Smith, experimentado peleador y excontendiente al título de la UFC.

REPÚBLICA DOMINICANA GANA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La celebración del evento con el pabellón a su máxima capacidad y una producción orientada al mercado internacional representa un impulso para el desarrollo de las artes marciales mixtas en República Dominicana.

La alianza entre Fighting Force y Gamebred FC busca fortalecer la presencia del país en el circuito regional de este deporte y ofrecer una plataforma para que los peleadores dominicanos puedan mostrar sus habilidades ante una audiencia más amplia.

El triunfo por nocaut de Michael Polanco se convirtió en uno de los momentos más destacados de la velada, en una noche que combinó resultados sorpresivos, combates intensos y una importante exposición internacional para las MMA dominicanas.

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