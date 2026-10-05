Eran investigados desde febrero dos DNCD arrestados en Miami

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SANTO DOMINGO.- La investigación que culminó con el arresto en Estados Unidos de dos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se habría iniciado en febrero con apoyo local, cuando autoridades estadounidenses indagaron la presunta participación de Deny Manuel Sepúlveda de León y Oliver Guevara Rodríguez en tráfico de cocaína.

Ambos fueron apresados el 28 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de viajar desde República Dominicana hacia Washington, donde habían sido invitados a un entrenamiento de la DEA. Según la información disponible, se trató de un plan para detenerlos en territorio estadounidense.

Los dos agentes formaban parte de un equipo de la DNCD que colabora con operaciones de la DEA y fueron señalados en Miami por un imputado que negocia con la justicia estadounidense.

De acuerdo con la denuncia original, se dedicaban a facilitar el tránsito interno de droga proveniente de Colombia y Venezuela a través de la costa de Barahona, permitiendo a la estructura de narcotráfico cruzar sin inconvenientes los retenes en la ruta hacia Santo Domingo.

Tras recibir la información, la DEA coordinó con la dirección de la DNCD una investigación para verificar los datos del informante, con resultado positivo. Luego se les colocó un segundo señuelo, también positivo, momento en que fueron incluidos oficialmente en la investigación.

Los dos agentes formaban parte de un grupo de cinco invitados a Washington y fueron detenidos en Miami.

ACUSACIÓN FEDERAL

El arresto fue formalizado en una acusación sustitutiva presentada el 1 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, caso número 26-20401-CR-GAYLES(s).

El expediente establece que, desde al menos febrero de 2026 hasta el 28 de septiembre, Sepúlveda de León y Guevara Rodríguez se habrían combinado y conspirado para distribuir una sustancia controlada con la intención o conocimiento de que sería introducida ilegalmente a Estados Unidos.

El caso cobra relevancia por la posición de Sepúlveda de León, segundo teniente adscrito al Departamento de Investigaciones Sensitivas (Ditis), unidad especializada que mantenía coordinación con la oficina de la DEA en Santo Domingo. Guevara Rodríguez está identificado como agente primero de la institución.

CARGOS Y PENAS

Enfrentan dos cargos federales: conspiración para distribuir una sustancia controlada con la intención de introducirla ilegalmente a Estados Unidos, e intento de distribución con la misma finalidad.

De ser declarados culpables, contemplan pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua, además de multa de hasta 10 millones de dólares por cada cargo. El expediente contempla el decomiso penal de bienes obtenidos o utilizados para facilitar la conducta imputada.

El proceso continúa en el Distrito Sur de Florida.