Dos momentos impactantes en la Feria del Libro (OPINION)

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La versión número 28 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que finalizó este domingo 4 de octubre, ha sido un evento que consolidó de manera muy amplia su dimensión e importancia. Más que una simple feria del libro, fruto del amplio programa de actividades, la diversidad de elementos que la conforman y la nueva visión con que se realiza, fue un verdadero festival de la cultura dominicana con proyección internacional.

Durante esta versión de la feria, que rindió un justo reconocimiento al escritor y poeta José Mármol, una de las novedades presentadas fue mi libro “Juan Luis Guerra, compromiso y poesía”. Con esta obra, cuya primera edición internacional fue presentada el pasado mes de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, viví dos momentos muy agradables e impactantes en el transcurso de la feria.

El primero de esos momentos tuvo lugar el jueves 1 de octubre durante el acto de presentación del libro, realizado por el Grupo Editorial Sial Pigmalion, la casa editora española que tiene a su cargo la difusión internacional de la obra. Ese evento reunió un selecto y entusiasta público, compuesto por jóvenes estudiantes, comunicadores, autores y visitantes de la feria. Las primeras palabras de la actividad estuvieron a cargo de Basilio Rodríguez, presidente de la editora, quien valoró la calidad y dimensión del libro, su impecable escritura y cómo aborda de forma llana y precisa, la vida y la obra de ese gran artista dominicano e internacional que es Juan Luis Guerra. Al escuchar las emotivas palabras de Basilio, sentí en mi interior que había valido la pena la escritura y publicación de este libro.

Después de esa emoción, mi corazón se sintió altamente impactado con las hermosas palabras de presentación que nuestra querida hermana y amiga Marivel Contreras, actual presidenta de Acroarte, hizo de forma brillante. Marivel realizó un magistral resumen del contenido y del propósito esencial del libro. Valoró la dimensión de Juan Luis Guerra, sus aportes, su ejemplo, su entrega social, afirmando que en el libro se encuentran las razones de por qué Juan Luis “se ha convertido en un símbolo de la dominicanidad”.

Con palabras cargadas de amor y de sentimientos solidarios, Marivel concluyo diciendo lo siguiente: “Este libro es una verdadera joya donde hay que abrevar para entender, no la grandeza de Juan Luis, sino de sus particularidades, de cómo ha tropezado y se ha levantado, como esas pequeñas y cotidianas piedras se convirtieron en la incertidumbre espiritual que lo llevaron a la pausa en su carrera y de ahí a una vida inquebrantable amparada en la fe en Jesús. Gracias a Euri por este gran aporte… No se pierdan este libro, una genial investigación escrita con respeto, belleza y el amor desbordante por Juan Luis y su legado, su ejemplo de vida y su humildad”.

Al oír esa palabras de Marivel, mi alma se llenó de alegría. De sueños. De esperanzas. De poemas y de música al ritmo de Juan Luis. Cuando me tocó hablar, reiteré que el libro no es no es propiamente una biografía, sino un ensayo biográfico en torno a la significación y alcance de Juan Luis como artista, y del proceso de transformación que se dio en su vida al asumir a Jesús como su Señor y Salvador. Y concluí dienciendo que “mi deseo es que todos los que lean el libro comprendan que lo que Jesús hizo con Juan Luis, lo puede hacer con cualquiera de nosotros si decidimos asumirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas”.

Coloquio

El segundo momento agradable con el libro, se produjo el viernes 2 de octubre durante un coloquio organizado por Acroarte, en el salón del Poder de las Buenas Palabras, sobre el impacto, la trayectoria y el legado de Juan Luis Guerra. En esa actividad estuve acompañado del Carlos Cepeda Suriel y Wanda Sanchez, dos ex presidentes de Acroarte.

La actividad fue realizada a las 8 de la noche, mientras una molestosa lluvia caía sobre la feria. Un público selecto y muy entusiasmado, se apoderó de una parte del salón y escuchó, impávido y profundamente emocionado, las palabras de Carlos Cepeda y las mías, valorando la dimensión, el aporte y el legado de Juan Luis. El convesatorio fue conducido por Wanda Sánchez de forma muy profesional.

Carlos Cepeda inició sus palabras valorando la dimensión de mi libro sobre Juan Luis. “Quién lee este libro toca a Juan Luis. Quien lee este libro conoce a Juan Luis, y si ya lo conoce y lo admira, lo va a a conocer y admirar mucho más”, dijo Carlos Cepeda mientras mis ojos se llenaban de lágrimas y agradecimiento. La noche y el auditorio se vistieron de una hermosura musical, con los acordes y los poemas musicales de Juan Luis, mientras hablábamos de la dimensión y el legado de ese artista que ha llevado la dominicanidad a los más altos niveles de excelencia.

Al hablar, presenté un video donde Juan Luis saluda la publicación del libro y al final de la actividad, le pedí a todos los presentes que escucharán y vieran un video musical que preparámos con el tema “Tan solo he venido”, una hermosísima canción donde Juan Luis agradece a Dios por todo lo que ha hecho en su vida.

Los frutos de esas dos actividades de mi libro en la feria, son un compromiso para seguir mostrando lo que Jesús es capaz de hacer con cualquier persona, no importa su nivel ni su importancia social, si lo asume como Señor y Salvador de su vida.

euricabral07@gmail.com

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