Madrid corona a Mariasela Álvarez y Manuel Montilla

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MADRID.- La comunicadora y productora dominicana Mariasela Álvarez y el artista visual Manuel Montilla fueron coronados este domingo 4 de octubre como Reina Momo y Rey Momo de la representación de República Dominicana en la Cabalgata de la Hispanidad 2026, celebrada en Madrid.

Álvarez compartió los detalles de la participación nacional mediante una transmisión en vivo por Instagram, en la que mostró la carroza dominicana, expresiones del carnaval y la presencia de compatriotas en la capital española.

«Yo soy la reina, pero yo no puedo dejar de ser periodista. Estoy transmitiendo en vivo», expresó durante la transmisión, en la que combinó la emoción de su coronación con su interés por informar.

La comunicadora manifestó su deseo de que los dominicanos se sintieran orgullosos de la representación. «Es que yo quiero que todo el mundo se sienta orgulloso. Ahí están todos nuestros dominicanos, caramba, a lo largo de la Gran Vía en Madrid», comentó mientras mostraba imágenes del desfile.

PARTICIPACIÓN DOMINICANA

La presencia de ambos representantes convirtió a la delegación en una muestra de la diversidad cultural del país, con expresiones de carnaval, música, danza y folclore que recorrieron los principales espacios de Madrid.

Durante la transmisión, Álvarez compartió su emoción al observar las banderas de los países participantes y la presencia de la comunidad dominicana en España.

«Cada vez que veo una bandera me emociono», manifestó.

«Dominicanos y latinoamericanos de todos los países. Y de otros países de habla hispana también», señaló al describir el ambiente en la Gran Vía.

En otro momento invitó a sus seguidores a difundir las imágenes. «Para ustedes, señores, para ustedes, llamen a la gente para que vean esto, es bellísimo», expresó, al anunciar que volvería a conectarse para continuar compartiendo detalles del desfile.