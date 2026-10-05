República Dominicana vence a China en Mundial Beisbol U-15

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MÉRIDA, México.– La República Dominicana derrotó este sábado 11-4 a China Taipéi y quedó a las puertas de conquistar una medalla en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la WBSC, que se disputa en México.

Con la victoria, el conjunto dominicano colocó su récord en 3-2 y deberá esperar el resultado del partido entre Estados Unidos y Japón para conocer su posición definitiva y determinar si este domingo disputará la medalla de oro o la de bronce.

La ofensiva dominicana castigó al pitcheo asiático con 11 imparables y aprovechó tres errores defensivos para fabricar sus 11 carreras en el encuentro celebrado en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida.

China Taipéi tomó ventaja de 2-0 en la primera entrada, pero la reacción dominicana fue inmediata. Los quisqueyanos fabricaron un racimo de cuatro carreras en el cierre del episodio para darle vuelta al marcador.

En el segundo inning, República Dominicana agregó dos anotaciones y amplió la ventaja con otras cuatro carreras en el cuarto episodio, colocando el partido 10-3. La última vuelta dominicana llegó en el sexto capítulo.

China Taipéi consiguió una carrera en el cuarto y otra en el quinto, pero el pitcheo dominicano logró controlar la ofensiva asiática en los episodios restantes.

GARCÍA LIDERÓ LA OFENSIVA

Ángel García encabezó la producción ofensiva dominicana con tres carreras remolcadas, incluyendo un doblete en el sexto episodio que llevó al plato a Milfree Figueroa para completar la producción quisqueyana.

También sobresalieron con el bate Ángel Peralta, Ángel Montás, Axel Heredia y Figueroa, quienes contribuyeron a una ofensiva que aprovechó las oportunidades y los errores de la defensa rival.

Luego de que China Taipéi anotara dos carreras en el primer inning, Peralta abrió la reacción dominicana con un sencillo y Montás recibió boleto. Heredia produjo la primera carrera con un imparable al jardín izquierdo, mientras un balk permitió que Montás anotara la segunda.

La selección nacional volvió a producir en el cuarto episodio. Peralta se embasó por error, Montás conectó doblete y otro error defensivo permitió una nueva anotación. Figueroa produjo otra carrera con sencillo, mientras García conectó un batazo al jardín izquierdo con el que remolcó dos compañeros y amplió la ventaja a 10-3.

China Taipéi volvió a acercarse en el quinto episodio, pero la ofensiva dominicana respondió nuevamente en el sexto con el doblete productor de García.

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