SNS juramenta a las nuevas autoridades de la Red Pública

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó a nuevas autoridades de la Red Pública de Salud, con el objetivo de fortalecer la gestión hospitalaria y mejorar la calidad de los servicios sanitarios que reciben los ciudadanos en todo el país.

Durante un primer acto, Landrón tomó juramento al doctor Carlos Eleazar Reyes Quezada como director del Servicio Regional de Salud Higuamo (SRS Higuamo), organismo encargado de coordinar la red de hospitales, centros especializados y Centros de Primer Nivel de Atención de las provincias San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata.

El titular del SNS destacó la trayectoria profesional, vocación de servicio y capacidad de gestión de Reyes Quezada, cualidades que consideró fundamentales para continuar consolidando los servicios de salud en esa región.

Asimismo, fue juramentada la doctora Yakaira García Peralta como nueva directora del Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, conocido como Hospital de la Mujer. Landrón resaltó su sólida formación académica y experiencia en administración sanitaria, asegurando que su liderazgo contribuirá al fortalecimiento de la atención materna y neonatal.

García Peralta agradeció la confianza depositada en su designación y reafirmó su compromiso de trabajar junto al personal médico y administrativo para consolidar los avances alcanzados por el centro hospitalario.

La nueva directora es doctora en Medicina egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con especialidad en Gerencia de Salud y Seguridad Social, una maestría en Alta Gerencia y estudios de posgrado en Gestión Hospitalaria y Salud en la Universidad de Murcia, España. Hasta su designación dirigió el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez.

De igual manera, el SNS designó al doctor Santiago Ignacio Domingo Valenzuela Sosa como jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Docente Universitario Padre Billini.

Valenzuela Sosa es reconocido como una de las principales figuras de las neurociencias en República Dominicana. Graduado Magna Cum Laude de Medicina en la UASD, realizó su especialización en Neurocirugía en Marsella, Francia, y ha desarrollado una destacada trayectoria en los sectores público, privado y académico, siendo referente nacional en técnicas de neurocirugía mínimamente invasiva y en la formación de profesionales de la salud.

of-am