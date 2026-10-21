Siguen desaparecidos soldados salvadoreños emboscados Haití

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PUERTO PRINCIPE.- Los cuatro soldados salvadoreños miembros de la Fuerza de Represión contra Pandillas (FRG) capturados el domingo en Haití permanecen desaparecidos, informó este martes el diario Le Nouvelliste.

Las autoridades no tienen información sobre su paradero, aunque fue hallado calcinado el vehículo en el que viajaban cuando fueron atacados por la pandilla armada «Chen Mechan» en la sureña Llanura de Cul-de-Sac, zona fronteriza con República Dominicana.

Numerosos operativos terrestres y aéreos con helicópteros y drones, desplegados sin interrupción desde la tarde del domingo, han resultado infructuosos hasta ahora para localizarlos, de acuerdo con el Gobierno haitiano.

La última vez que fueron vistos fue el domingo en una tienda de la zona. Desde entonces se desconoce su paradero, precisaron fuentes oficiales citadas por Le Nouvelliste.

Según el comunicado oficial, los efectivos salvadoreños fueron interceptados cuando se desplazaban por esa área sin autorización de la Policía Nacional ni de otras instituciones haitianas.

TEMOR POR SU VIDA

El diario señala que informaciones sin verificar apuntan a un desenlace fatal para los cuatro militares, enviados a Haití junto a otras tropas internacionales por mandato de Naciones Unidas para reforzar la lucha contra las bandas y estabilizar al país.

Un informe de la ONU reportó que los ataques de las pandillas causaron 1,123 muertes y 440 heridos entre julio y octubre, y continúan sus agresiones contra la población y las instituciones pese a la resistencia de las fuerzas gubernamentales.

El reporte agrega que durante julio y agosto las bandas violaron a 689 mujeres y niñas, el 87% mediante acciones colectivas.

jt-am