Sevez, sabio dominicano olvidado

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Francois Fausto Sevez del Rosario descansa en la amplia galería de la sección cultural de olvidados de la historia dominicana. Es una prueba más de que la ingratitud siempre ha navegado sin piedad entre nosotros. El desagradecimiento no ha parado su odiosa faena desde finales del siglo XV hasta el presente.

Sevez nació en Samaná el 14-4-1905. Hijo de un francés y una dominicana. Procreó familia con doña Ramona Gil, en La Vega, donde falleció el 14-5- 1953. Investigó aspectos esenciales de nuestro pasado, destruyendo mitos sobre falsa proceridad de algunos, y desnudando leyendas negras que tapaban verdades. Hizo reflexiones de genealogía, antropología social, críticas literarias y migración pendular.

Enriqueció el acervo cultural dominicano con sus explicaciones acerca de la Batalla de Sabana Real y su conexión con la celebración fijada el 21 de enero de cada año en Higüey en honor a la Virgen de Altagracia, las cuales divulgó el 3-9-1946 en el periódico La Nación. El 29-6-1948 publicó un breve ensayo del pirata puertorriqueño Roberto Cofresí Ramírez de Arellano, demostrando que nunca fue un corsario, como aún algunos creen.

En el 1940 analizó la llegada, y el desempeño de sus funciones en el país, del célebre prelado y erudito Alessandro Geraldini, nacido en Nápoles, cuando esa ciudad del mar Tirreno, en el sur de Italia, estaba bajo control del Reino de Aragón. Subsanó errores que se propagaban hasta entonces sobre ese personaje que fue nombrado obispo de Santo Domingo por el papa León X el 23 de noviembre de 1516.

El 17-7- 1940, desde las páginas del periódico vegano El Progreso, realizó precisiones sobre las desinformaciones cometidas por el relator de la historiografía indiana Gonzalo Fernández de Oviedo. Centrándose en esa ocasión sobre el ingenio que ordenó construir en la cuenca media del río Sanate en Higüey el encomendero Juan de Villorria, aemás, albacea de Diego Colón, virrey de las Indias.

Sevez del Rosario, en una edición de 1941 del diario La Nación, hizo importantes observaciones sobre el quinto abuelo del héroe y libertador sudamericano Simón Bolívar, cuyos orígenes caribeños fueron inconfundibles al ser uno de sus ascendientes (de igual nombre) el tesorero que recolectó los fondos para la construcción del santuario San Dionisio de Higüey, ciudad donde vivió durante varios años.

Efectuó enmiendas a escritos de fray Cipriano de Utrera, Antonio Ballesteros, Armando Álvarez Pedroso y otros. También defendió las figuras históricas del cacique Enriquillo y su compañera Mencía de Guevara, presentados por algunos como cadáveres morales para intentar socavar su imagen de rebeldes frente a la opresión de los colonizadores. Demostró que la lucha indígena en la Sierra de Bahoruco fue una epopeya.

Francois Fausto Sevez del Rosario redactó una excelente semblanza del poeta nacional de Cuba José María Heredia, hijo de padres dominicanos. Escribió ampliamente acerca del genio militar Simón Bolívar; del célebre sacerdote piamontés Fantino Falco; del educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos y del mariscal venezolano Antonio José de Sucre, entre otros.

Aclaró datos biográficos de personajes dominicanos tan significativos como el héroe independentista y restaurador general Benito Monción y los trinitarios Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez, este último llamado El loco ilustre por Federico Henríquez y Carvajal; de quien Emilio Rodríguez Demorizi publicó una obra titulada con ese sobrenombre. Sevez también analizó en profundidad obras de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y otros grandes escritores.

La memoria del educador Sevez no quedó sepultada en el anonimato total gracias a la labor divulgadora de los historiadores dominicanos Vetilio Alfau Durán, Emilio Rodríguez Demorizi y poquísimos otros, quienes siempre mantuvieron vivo su recuerdo mediante comentarios relacionados con sus aportes dispersos en revistas y periódicos nacionales y regionales.

Importante es destacar, además, que el Archivo General de la Nacional, en una labor enaltecedora, editó en el 2023 un obra recopilatoria de una parte considerable de los escritos del olvidado educador, historiador y periodista Francois Fausto Sevez del Rosario.

JPM