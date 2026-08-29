Sergio Vargas y Manny Manuel en concierto “Junte de Ídolos”

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SANTO DOMINGO.- Los reconocidos intérpretes de merengue Sergio Vargas y Manny Manuel unirán sus talentos en el concierto “Junte de Ídolos”, que se celebrará el próximo sábado 31 de octubre de 2026 en el Hard Rock Café Santo Domingo, ubicado en BlueMall.

El espectáculo, producido por Valenzuela Productions, de Amable Valenzuela, comenzará a las 9:00 de la noche y forma parte de las actividades conmemorativas por el 11 aniversario del programa “Aquí está el merengue”.

UNA NOCHE DE GRANDES ÉXITOS

Durante la velada, ambos artistas presentarán un repertorio de los principales éxitos que han marcado sus respectivas trayectorias, en una propuesta concebida para poner al público a bailar al ritmo del merengue.

Sergio Vargas, una de las figuras emblemáticas del género dominicano, llegará acompañado de su denominada “Filarmónica de Villa Altagracia”, para interpretar temas como Si algún día la ves, Dile, La quiero a morir, Cómo es posible, Vete y dile, Anoche hablamos del amor, Mujeres vámonos, Las mujeres, Bamboleo, Llorando se fue y La carta, entre otros.

MANNY MANUEL EN ESCENA

Por su parte, Manny Manuel, considerado una de las principales voces del merengue puertorriqueño, llevará al escenario dominicano una selección de sus canciones más populares, entre ellas Fiera callada, Pero qué necesidad, La chica de la escuela, Rey de corazones, Corazón partío, Cómo duele, Te amo, Cosas de enamorados, Y quién puede ser y Frente a frente.

La producción también anunció una sorpresa artística, con la que busca elevar la experiencia del público y ofrecer una noche cargada de música, nostalgia y grandes éxitos del merengue.

Las boletas para el concierto están disponibles a través de Uepa Tickets, así como en los supermercados Jumbo y Nacional de todo el país.

an/am