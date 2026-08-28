Sequía reduce 68% producción agua potable en Santo Domingo

La CAASD activó este viernes 28 de agosto el plan de contingencia.

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SANTO DOMINGO.- La disminución de las lluvias desde mayo ha provocado una reducción de hasta un 68 % en la producción de agua potable de algunos de los principales sistemas que abastecen al Gran Santo Domingo, debido al descenso de los caudales de los ríos que alimentan los acueductos.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que las cuencas de los ríos Haina, La Isabela, Nizao, Isa, Mana y Duey presentan reducciones significativas en sus caudales.

HAINA-MANOGUAYABO, EL MÁS AFECTADO

El sistema Haina-Manoguayabo, con una capacidad de producción de 91 millones de galones diarios, registró el pasado domingo apenas 21 millones de galones, equivalente a una reducción del 68 %.

El acueducto Isabela, cuya capacidad nominal alcanza los nueve millones de galones diarios, produjo solo tres millones, mientras que los sistemas Isa-Mana y Duey también presentan disminuciones superiores al 60 %.

SECTORES CON DIFICULTADES

La reducción de la producción afecta el suministro en sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja y Pedro Brand, además de distintas zonas del Distrito Nacional.

Entre las áreas con dificultades figuran Puerta de Hierro, Cuesta Hermosa 1, 2 y 3, Isabel Villa, Los Kilómetros, El Cacique, El Portal, 30 de Mayo, Atalah, Zona Universitaria y Gascue.

CAASD ACTIVA PLAN DE CONTINGENCIA

Ante la situación, la CAASD trasladará agua desde el acueducto Valdesia-Santo Domingo hacia Pantoja, Los Girasoles y sectores próximos a la avenida República de Colombia.

La institución incorporará 40 nuevos camiones cisterna, de los cuales 16 ya fueron entregados, que se sumarán a otros 76 contratados al sector privado.

La CAASD atribuyó la situación a la reducción de las precipitaciones y llamó a la población a hacer un uso racional del agua mientras persistan las condiciones de sequía.

an/am