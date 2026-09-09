Senador PRM: «Omar la mejor opción de FP elecciones 2028»

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SANTO DOMINGO.- El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, consideró que lo más conveniente para la Fuerza del Pueblo (FP) sería presentar a Omar Fernández como candidato presidencial en las elecciones de 2028.

Destacó el posicionamiento del senador del Distrito Nacional y afirmó que una de sus principales fortalezas es el atractivo que genera entre los electores, al tiempo que reconoció que una eventual candidatura de Fernández representaría un desafío para el PRM.

VENTAJA ELECTORAL

“Leonel debe ser un referente internacional de orgullo para la República Dominicana; ahora bien, si yo tuviera la confianza y la cercanía de hablar con él, le diría que deje a su hijo que sea candidato”, expresó durante una entrevista en el programa Juego de Damas.

El senador sostuvo que una candidatura de Omar Fernández podría fortalecer las posibilidades electorales de la Fuerza del Pueblo, pese a que esto no favorecería políticamente al partido oficialista.

“No nos conviene como partido, porque Omar es un fenómeno político”, manifestó el legislador, al referirse a la popularidad que atribuye al dirigente opositor.

CRECIMIENTO POITICO DE OMAR

Valoró además el crecimiento político de Fernández y su capacidad para conectar con distintos sectores del electorado, factores que, según consideró, podrían convertirlo en una figura competitiva en los próximos comicios presidenciales.

En las encuestas publicadas recientemente, Omar Fernández aparece entre las principales opciones de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Las declaraciones del senador del PRM se producen en momentos en que los principales partidos políticos comienzan a perfilar sus posibles candidaturas y estrategias electorales para los comicios de 2028, aunque todavía faltan dos años para la celebración de las elecciones.

an/am