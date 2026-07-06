Senador Antonio Taveras exige transformación de la Policía

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SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, exigió este sábado una transformación profunda de la Policía Nacional tras la muerte del joven Darlin en el sector Guajimía, en Herrera, hecho que ha generado indignación en la comunidad y reacciones en distintos sectores.

Taveras expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y advirtió que el país no puede normalizar episodios de violencia en los que ciudadanos trabajadores pierdan la vida a manos de agentes llamados a garantizar su seguridad.

“Darlin era un joven trabajador que, junto a su padre y su hermano, se ganaba la vida con esfuerzo y dignidad. No era un delincuente, no estaba armado y no merecía morir de esa manera”, manifestó el legislador, al extender sus condolencias a los familiares del joven.

El senador consideró que el caso vuelve a evidenciar la necesidad de una reforma policial más profunda, que trascienda medidas aisladas y aborde cambios estructurales dentro de la institución del orden.

“La crisis de nuestra Policía Nacional no se resolverá con simples parches ni con reformas superficiales. Se necesitan cambios radicales que enfrenten las raíces culturales de la violencia, el abuso de poder y la corrupción que históricamente han afectado a la institución”, sostuvo.

Asimismo, planteó que la República Dominicana requiere una Policía Nacional profesional, respetuosa de los derechos humanos, cercana a la ciudadanía y sometida a mecanismos efectivos de transparencia, control y rendición de cuentas.

Taveras también envió un mensaje de respaldo a los residentes del sector Guajimía, quienes han reclamado justicia por el caso.

“A la comunidad de Guajimía le digo que no está sola. Cuenten con mi solidaridad y mi apoyo. Su indignación también es mi indignación. Darlin merece justicia, su familia merece respuestas y el país merece instituciones que garanticen la protección de la vida”, concluyó.

of-am