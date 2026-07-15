Senado reconoce a destacadas personalidades de Barahona

El acto, realizado este 14 de julio del 2026, fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

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SANTO DOMINGO.– El Senado de la República reconoció este martes a dos destacadas personalidades de la provincia Barahona, Antonio Méndez Méndez y Marino Berigüete, por sus significativos aportes a la educación, la ciencia, la cultura y el desarrollo de la República Dominicana.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que estas distinciones responden al compromiso de la institución de honrar a ciudadanos cuya trayectoria ha contribuido al bienestar y fortalecimiento del país.

“Hoy rendimos homenaje a dos dominicanos ejemplares cuyas vidas representan el compromiso con el servicio, la educación, la cultura y el desarrollo de nuestra región. Honrar honra, y por eso reconocemos a quienes han dejado un legado para las presentes y futuras generaciones”, expresó.

RECONOCIMIENTO A MARINO BERIGÜETE

El homenaje al escritor, académico y diplomático Marino Berigüete fue otorgado mediante una resolución presentada por el senador de Barahona, Moisés Ayala Pérez, y aprobada a unanimidad por el Senado.

De su lado, el presidente de la Comisión Permanente de Cultura, Carlos Gómez, resaltó la trayectoria de Berigüete, a quien definió como un intelectual comprometido con la cultura nacional, la formación académica y la representación diplomática del país.

LEGADO DE ANTONIO MÉNDEZ MÉNDEZ

De manera póstuma, el Senado reconoció a Antonio Méndez Méndez por su destacada labor social, educativa y cultural en favor de Barahona.

Moisés Ayala destacó que Méndez impulsó importantes iniciativas para el desarrollo de la provincia, entre ellas la creación de la primera extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Barahona, además de apoyar instituciones como Hogar Crea, Rehabilitación, la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y Fundasur.

Durante la ceremonia se proyectó un audiovisual sobre la vida y aportes de los homenajeados. El acto, realizado en el Salón Reinaldo Pared Pérez del Senado, contó con la presencia de legisladores, autoridades, representantes académicos y culturales, familiares e invitados especiales.

an/am