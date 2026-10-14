Senado da luz verde a la ley contencioso-administrativa

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SANTO DOMINGO.– El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, presentado por su presidente, Ricardo de los Santos Polanco, para garantizar la protección judicial de los derechos de las personas frente a la administración pública.

La iniciativa regula la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes, así como los procedimientos para conocer controversias relacionadas con actos, actuaciones u omisiones de las instituciones estatales.

Durante la sesión de este miércoles, los legisladores también aprobaron en segunda lectura el proyecto que eleva el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, de Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.

Asimismo, sancionaron iniciativas para declarar el 2 de diciembre como Día de la Mujer Municipalista, designar con el nombre de Milton Ray Guevara el Palacio de Justicia de Samaná y crear el Boletín Oficial del Estado para publicar leyes modificadas.

El pleno dio curso, además, a proyectos sobre regulación de conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas, clasificación de infraestructuras aeroportuarias y creación de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Noroeste.

En primera lectura, aprobó declarar el mabí seibano Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana y designar con el nombre de Vladimir Guerrero el estadio de béisbol de Don Gregorio, en Nizao, provincia Peravia.

Los senadores también conocieron resoluciones para solicitar la construcción de hospitales, la instalación de destacamentos policiales y el fortalecimiento de los servicios de bomberos en distintas comunidades.

Entre los reconocimientos aprobados figuran uno póstumo a monseñor Antonio Camilo González, otro a la deportista María Dimitrova y distinciones a Lucy Doughty y al cantautor Enrique Féliz por sus aportes a la sociedad y la cultura dominicanas.

dh/am