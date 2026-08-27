Se reactiva fuego Valle Nuevo, 70 brigadistas tratan sofocarlo

Los brigadistas trabajan sin descanso desde la madrugada de este jueves.

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LA VEGA.- Alrededor de 70 guardaparques, militares y bomberos forestales retomaron este jueves las labores para sofocar un incendio forestal que se reactivó en el Parque Nacional Valle Nuevo, próximo al arroyo Puerca Amarilla.

Las autoridades atribuyen la reactivación principalmente a los fuertes vientos, que han dificultado el control del fuego.

Las autoridades informaron que el fuego permanece bajo control, aunque las condiciones del terreno y los fuertes vientos dificultan las labores de extinción y favorecen la propagación de las llamas en algunos puntos.

En el operativo participan miembros del Sexto Batallón de Cazadores, guardaparques y bomberos forestales de Constanza, La Vega, Restauración y Guayabal.

VIGILANCIA PERMANENTE EN LA ZONA

Los equipos realizan una revisión de las líneas de control e identifican y eliminan puntos calientes para sofocar por completo el incendio y evitar nuevas reactivaciones.

La jornada se extendió hasta las 3:00 de la madrugada y fue reanudada a las 6:00 de la mañana, debido a la necesidad de mantener vigilancia permanente sobre el área afectada.

CIERRE TEMPORAL Y ORIGEN DEL FUEGO

Como medida preventiva, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso el cierre temporal del área protegida para facilitar las labores de extinción y proteger a los visitantes.

Mientras continúan los trabajos, las autoridades mantienen un monitoreo permanente con el objetivo de lograr la extinción total del incendio.

El incendio fue detectado el 20 de agosto y, después de varios días de labores, había sido controlado durante la mañana del domingo 23 de agosto. Sin embargo, posteriormente se reactivó debido a las condiciones de la zona y los fuertes vientos.

an/am