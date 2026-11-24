SANTO DOMINGO. – El doctor Santos Ramírez presentó su candidatura a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD), respaldado por el Gran Bloque Unitario y el Movimiento de Médicos Comunitarios, con una propuesta de gestión enfocada en mejorar las condiciones laborales, económicas, académicas y jurídicas de los profesionales de la medicina.

Durante un encuentro celebrado en el Salón Durán Bracho del CMD, el aspirante expuso una agenda que incluye la aplicación de la Ley 414-98, la reducción del desempleo médico, la ampliación de las plazas para residencias especializadas y el fortalecimiento de la educación médica continua.

PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Uno de los principales ejes de su propuesta es fortalecer el sistema de pensiones de los médicos del sector público, mediante una aplicación más efectiva de la Ley 414-98, que modifica el artículo 7 de la Ley 60-97.

Ramírez expresó preocupación por las condiciones de retiro de los profesionales de la medicina y las diferencias existentes entre los mecanismos previsionales, al considerar que garantizar una protección económica adecuada después de años de servicio debe ser una prioridad de la organización gremial.

MÁS EMPLEOS Y PLAZAS PARA RESIDENCIAS

En cuanto al desempleo médico, planteó ampliar las oportunidades de inserción laboral y aumentar las plazas disponibles para residencias médicas, mediante una mayor participación del Estado en los programas de formación especializada.

También propuso revisar las condiciones académicas y laborales de los médicos residentes, con el propósito de adecuar su preparación a los avances científicos y las actuales exigencias del ejercicio profesional.

FORMACIÓN EN DERECHO MÉDICO Y PROTECCIÓN PROFESIONAL

En el ámbito jurídico, el candidato propuso impulsar una maestría en Derecho Médico para fortalecer los conocimientos de los actores del sistema judicial sobre la práctica clínica, la responsabilidad profesional y las particularidades de las decisiones médicas.

Asimismo, planteó promover un debate sobre la despenalización de la decisión médica, a fin de diferenciar los errores profesionales, las complicaciones inherentes a los procedimientos clínicos y las actuaciones en las que pudiera existir intención de causar daño.

El aspirante sostuvo que es necesario fortalecer las garantías jurídicas de los médicos, sin menoscabar los derechos de los pacientes ni las responsabilidades que implica el ejercicio de la profesión.

Con estas propuestas, Santos Ramírez busca encabezar el CMD con una agenda orientada a la reivindicación de los derechos de los médicos, el fortalecimiento de su formación profesional y la mejora de sus condiciones de trabajo.

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