Santo Domingo implementa un sistema movilidad interna JCC

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SANTO DOMINGO.– El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 pondrá en funcionamiento, a partir de este lunes, un sistema de movilidad interna destinado a facilitar el desplazamiento de los miles de aficionados que asisten a las competencias en los principales escenarios deportivos.

La iniciativa contempla un esquema de circulación vehicular interna y la habilitación de nuevos accesos peatonales exclusivos, con el objetivo de mejorar la experiencia de los espectadores y agilizar el tránsito entre las distintas sedes.

De acuerdo con el Comité Organizador, la medida permitirá a los asistentes movilizarse con mayor comodidad dentro de un mismo clúster deportivo y entre el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD) y el Parque del Este, contribuyendo además a reducir el impacto de las altas temperaturas durante las jornadas competitivas.

ESTA DISPONIBLE EN LAS DISTINTAS SEDES

En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte estarán disponibles tres entradas exclusivas para peatones: la Puerta 1, ubicada en la avenida John F. Kennedy; la Puerta 2, en la avenida Ortega y Gasset, frente a la Plaza Wiche García Saleta y el Velódromo; y la Puerta 3, localizada en la avenida 27 de Febrero.

Las autoridades recordaron que el acceso de vehículos particulares al COJPD permanecerá restringido, permitiéndose únicamente la entrada de unidades previamente autorizadas, entre ellas las de proveedores, contratistas y servicios acreditados.

En tanto, los asistentes al Parque del Este deberán ingresar por la puerta principal del complejo, donde también operará un sistema de transporte interno que facilitará el traslado entre las diferentes instalaciones deportivas.

Con esta disposición, el Comité Organizador busca garantizar una experiencia más cómoda, segura y eficiente para el público, en un evento que reúne a miles de atletas y espectadores de toda la región en la principal cita multideportiva del Caribe y Centroamérica.

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