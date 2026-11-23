SANTO DOMINGO.– Santo Domingo Este (SDE) concentra el 34 % de las construcciones del Gran Santo Domingo, afirmó el alcalde Dio Astacio, quien atribuyó este dinamismo a la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector privado.

“Es una alianza con gente que quiere invertir y que cree en nuestra ciudad”, expresó el funcionario durante la entrega de 407 solares de la primera etapa del proyecto residencial Paraíso del Este, desarrollado por Pragma Capital.

INVERSIÓN Y DESARROLLO RESIDENCIAL

El proyecto está ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Mella y busca impulsar el crecimiento inmobiliario de esta zona de la provincia Santo Domingo. Entre los adquirientes figuran dominicanos residentes en el exterior interesados en construir viviendas o invertir en el país.

El ingeniero Julio Cabrera, director general de Pragma Capital, destacó que la entrega cumple los compromisos asumidos con los compradores e informó que el proyecto dispone de 1,406 títulos de propiedad listos para ser entregados.

Demetria Cepeda recibió uno de los títulos en representación de los propietarios, mientras que Agustín de los Santos, acompañado de sus hijos, manifestó su satisfacción por contar con un terreno para comenzar a construir su hogar.

INFRAESTRUCTURA Y COMPROMISO AMBIENTAL

La actividad contó con la participación de los diputados Amado Díaz y Bolívar Valera, la vicealcaldesa Ángela Henríquez y el presidente de la Sala Capitular, Antonio Feliz, entre otras personalidades y adquirientes.

Como parte de su compromiso ambiental, la empresa obsequió plantas a los propietarios para sembrarlas en sus solares y anunció una jornada de reforestación en los alrededores del proyecto.

Presentado en noviembre de 2023, Paraíso del Este ofrece solares desde 193.14 metros cuadrados, con infraestructura de agua potable, aguas residuales, instalaciones eléctricas, aceras y contenes. También contempla áreas verdes, cancha multiuso, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y senderos recreativos.

Pragma Capital ha desarrollado iniciativas sociales y ambientales, entre ellas programas de intercambio de botellas plásticas por útiles escolares y juguetes dirigidos a niños de comunidades cercanas.

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