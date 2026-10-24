SANTIAGO: PN mata “Changa” durante un operativo por asalto

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La Policía Nacional informó sobre la muerte de Ramón Antonio Jáquez Torres, alias “Changa”, durante una intervención policial en la calle principal del proyecto habitacional Las Charcas, en Santiago, como parte de las investigaciones sobre un asalto a mano armada contra una mujer y su hija.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), el hombre habría participado en el atraco y presuntamente realizó varios disparos contra los agentes actuantes, quienes repelieron la agresión.

Jáquez Torres resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

DETALLES DEL ASALTO

Según las informaciones preliminares, el hecho ocurrió en horas de la tarde del 21 de octubre, cuando el hoy occiso y otro individuo, identificado como Brayan Alexander Vázquez, de 26 años, presuntamente interceptaron a las víctimas en las inmediaciones del parqueo del referido proyecto habitacional.

Los individuos habrían despojado a las afectadas de varias pertenencias mediante amenazas con un arma de fuego, entre ellas un bulto con una computadora portátil, una cartera con documentos personales y tarjetas bancarias, RD$1,600 en efectivo y teléfonos celulares de distintas marcas.

ARMAS Y OBJETOS OCUPADOS

Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola marca Glock, serie FFV494, con su cargador, dos cápsulas y una cápsula en la recámara. Según la Policía, el arma habría sido utilizada durante el asalto y era portada sin documentación.

También fueron ocupados teléfonos celulares presuntamente sustraídos durante el atraco y una motocicleta marca X1000, modelo CG, de color rojo, que habría sido utilizada para desplazarse durante la comisión del hecho.

OTRO IMPLICADO PERMANECE DETENIDO

La Policía informó que Brayan Alexander Vázquez permanece detenido para fines de investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes, antes de su eventual sometimiento a la justicia a través del Ministerio Público.

La institución indicó que, tras verificar los registros policiales, ambos individuos figuraban con antecedentes asociados a hechos de robo.

El cuerpo de Jáquez Torres fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos legales correspondientes.

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