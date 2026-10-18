SANTIAGO: PN abate haitiano era buscado por robo y atracos

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Policía abatió un reconocido delincuente haitiano que enfrentó a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el sector La Rotonda, del distrito municipal de Jacagua.
El muerto es Wideiso Cris, alias «El Menor», quien junto a dos compinches supuestamente habían atracado a una mujer.
Según el informe de la Uniformada, al percatarse de la presencia policial, el hombre disparó contra la patrulla, por lo que los agentes repelieron la agresión.
Los otros dos implicados en el atraco ya fueron identificados y son activamente buscados por las autoridades.
HISTORIAL DELICTIVO
«El Menor» era buscado por robos agravados, atracos a mano armada y despojos de motocicletas en Jacagua, Los Salados, Ensanche Libertad y la avenida Juan Pablo Duarte, próximo a La Quinta de Pontezuela.
jt-am
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Felicidades a la policía y al dicrim y para la m los defensores de los derechos de los criminales
BIEN MATADO ESA BASURA
El comandante intercambio haciendo su trabajo poniendo en 29 una RATA. Estamos esperando que mantengan a estos antisociales bajo control. Estos haitianos piensan que pueden estar de su cuenta porque las ONGS los protegen.
WAOWRAMOA WL SEREAMW DE XICA DE TULIA MARRANA QUE SIEMPRE GRITA POR SUS ATRACADOREA Y PITISES CEIMINALES
PWRDON. MANO IZQUIERDA. ESPERAMOS EL DERRANW DE XICA DE TULIA🤣🤣🤣
AHORITA SALEN A DECIR QUE ERA UN HOMBRE INOCENTE Y TRABAJADOR. QUIEN SABE QUE MAS HIZO ESE DELINCUENTAZO.
Una curacha meno y delen el 29 a los otros dos también que el pueblo está con el 29