SANTIAGO: PN abate haitiano era buscado por robo y atracos

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Wideiso Cris

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Policía abatió un reconocido delincuente haitiano que enfrentó a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el sector La Rotonda, del distrito municipal de Jacagua.

El muerto es Wideiso Cris, alias «El Menor», quien junto a dos compinches supuestamente habían atracado a una mujer.

Según el informe de la Uniformada, al percatarse de la presencia policial, el hombre disparó contra la patrulla, por lo que los agentes repelieron la agresión.

Los otros dos implicados en el atraco ya fueron identificados y son activamente buscados por las autoridades.

HISTORIAL DELICTIVO

«El Menor» era buscado por robos agravados, atracos a mano armada y despojos de motocicletas en Jacagua, Los Salados, Ensanche Libertad y la avenida Juan Pablo Duarte, próximo a La Quinta de Pontezuela.

jt-am

 

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Angela D.
Angela D.
8 minutos hace

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El cholo
El cholo
15 minutos hace

Felicidades a la policía y al dicrim y para la m los defensores de los derechos de los criminales

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YOM
YOM
18 minutos hace

BIEN MATADO ESA BASURA

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La ley
La ley
35 minutos hace

El comandante intercambio haciendo su trabajo poniendo en 29 una RATA. Estamos esperando que mantengan a estos antisociales bajo control. Estos haitianos piensan que pueden estar de su cuenta porque las ONGS los protegen.

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Ricardito
Ricardito
41 minutos hace

WAOWRAMOA WL SEREAMW DE XICA DE TULIA MARRANA QUE SIEMPRE GRITA POR SUS ATRACADOREA Y PITISES CEIMINALES

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Ricardito
Ricardito
40 minutos hace
Responder a  Ricardito

PWRDON. MANO IZQUIERDA. ESPERAMOS EL DERRANW DE XICA DE TULIA🤣🤣🤣

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Armandolio
Armandolio
49 minutos hace

AHORITA SALEN A DECIR QUE ERA UN HOMBRE INOCENTE Y TRABAJADOR. QUIEN SABE QUE MAS HIZO ESE DELINCUENTAZO.

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Ramon
Ramon
57 minutos hace

Una curacha meno y delen el 29 a los otros dos también que el pueblo está con el 29

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