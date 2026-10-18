SANTIAGO: PN abate haitiano era buscado por robo y atracos

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Policía abatió un reconocido delincuente haitiano que enfrentó a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el sector La Rotonda, del distrito municipal de Jacagua.

El muerto es Wideiso Cris, alias «El Menor», quien junto a dos compinches supuestamente habían atracado a una mujer.

Según el informe de la Uniformada, al percatarse de la presencia policial, el hombre disparó contra la patrulla, por lo que los agentes repelieron la agresión.

Los otros dos implicados en el atraco ya fueron identificados y son activamente buscados por las autoridades.

HISTORIAL DELICTIVO

«El Menor» era buscado por robos agravados, atracos a mano armada y despojos de motocicletas en Jacagua, Los Salados, Ensanche Libertad y la avenida Juan Pablo Duarte, próximo a La Quinta de Pontezuela.

jt-am