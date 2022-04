SANTIAGO: Gabinete de Política Social cambia pisos 143 viviendas

Tony Peña

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, entregó a 143 familias, igual número de viviendas a las cuales les fueron cambiados pisos de tierra por cemento.

De las mismas 21 están en el municipio de Villa González y 10 en la localidad de Vanega.

Además, el Coordinador del Gabinete y su equipo se trasladaron hasta el distrito municipal de El Limón donde también fueron impactadas 112 familias.

El funcionario, asimismo, dejó iniciados los trabajos de cambio de pisos de tierra por cemento en el distrito municipal de Cienfuegos, provincia Santiago, en los que se proyecta intervenir más de 100 viviendas.

Anunció que en las próximas semanas el Gabinete de Política Social llevará nuevos programas hasta la provincia con los que planea impactar a cientos de familias para reducir el déficit cualitativo en su modo de vida y que así puedan superar su condición de vulnerabilidad social.

«TRANSFORMANDO MI PAIS»

“Pero no me voy a quedar ahí; yo tengo un programa que se llama “Transformando Mi País” que en estos momentos se ejecuta en la provincia Barahona y en la semana que viene iniciará en Monte Plata, donde no solamente arreglo el piso, arreglo la casa entera…eso viene para Santiago próximamente”, dijo.

Enfatizó que este programa se ejecuta gracias al apoyo del Banco Mundial como parte del Programa de Protección y Promoción Social, que participa activamente en las iniciativas que ejecuta la institución.

MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO

Peña también anunció que para este 2022 se planea donar más de 150 millones de pesos en medicamentos de alto costo e insumos médicos para los hospitales de toda la provincia Santiago.

EL ACTO

En el acto de entrega estuvieron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde del municipio de Villa González, César Álvarez; los directores de los distritos municipales El Limón y Cienfuegos, José Santos Jiménez y Eddy Báez respectivamente; el encargado de Proyectos del Gabinete Social, José Dipré y otras autoridades provinciales.

of-am