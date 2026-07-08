Banreservas incorpora Montero y Feliz embajadores en Europa

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Banco de Reservas (Banreservas) anunció este miércoles la incorporación de los baloncestistas dominicanos Jean Montero y Andrés Feliz como embajadores de la institución, en una iniciativa que busca fortalecer su presencia entre la diáspora dominicana en Europa y promover programas de formación deportiva para niños y adolescentes en el país.

El acuerdo, firmado en la sede principal de Banreservas, contempla la participación de ambos jugadores en campañas institucionales y comerciales dirigidas especialmente a la comunidad dominicana residente en España y otros países europeos, además de clínicas de baloncesto orientadas al desarrollo de jóvenes atletas en distintas provincias.

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la alianza forma parte del compromiso de la entidad con el deporte y con los dominicanos que representan al país en escenarios internacionales.

«Jean Montero y Andrés Feliz representan el talento, la disciplina y el orgullo de ser dominicanos. Su trayectoria inspira a las nuevas generaciones y fortalece los vínculos con nuestra diáspora, un componente esencial para el desarrollo nacional», expresó el ejecutivo.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de internacionalización impulsada por Banreservas a través de su Oficina de Representación en Madrid, desde donde la entidad desarrolla acciones para ampliar los servicios financieros destinados a los dominicanos residentes en Europa y consolidar su presencia institucional mediante actividades como la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y la Feria Inmobiliaria Banreservas.

Como parte del convenio, Montero y Feliz contribuirán a la promoción de la marca en Europa mediante campañas publicitarias y actividades dirigidas a la comunidad dominicana, además de utilizar sus plataformas digitales para ampliar el alcance de la institución en mercados estratégicos.

Los jugadores también encabezarán clínicas deportivas organizadas por Banreservas con el objetivo de fomentar la práctica del baloncesto y promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia entre niños y adolescentes.

Durante la firma del acuerdo, ambos atletas agradecieron la confianza depositada por la entidad financiera y destacaron el respaldo que Banreservas mantiene hacia el deporte dominicano y sus representantes en competencias internacionales.

Montero, considerado una de las principales figuras emergentes del baloncesto dominicano, milita en el Valencia Basket de España y ha recibido reconocimientos como el premio Rising Star de la Euroliga. Feliz, por su parte, forma parte del Real Madrid y ha integrado la selección nacional dominicana en importantes competiciones internacionales, incluyendo la Copa Mundial FIBA de 2023.

En la ceremonia participaron ejecutivos de Banreservas, encabezados por la vicepresidenta ejecutiva sénior administrativa, Alieska Díaz; la vicepresidenta de Mercadeo, Yubelkis Ramírez; el vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social, Franklin Soriano; y el vicepresidente ejecutivo de Negocios Internacionales, José Obregón. También asistieron el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe, el gerente general de la entidad, Junior Páez, directivos de la federación e invitados especiales.

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