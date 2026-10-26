Santiago acoge encuentro regional de cultura comunitaria

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Alcaldía de Santiago acoge encuentro de cultura comunitaria

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. La Alcaldía de Santiago acogió el Encuentro Regional de Cultura Viva Comunitaria del Cibao Norte y Noroeste, con la participación de gestores, artistas, artesanos, representantes de cofradías y organizaciones de distintas provincias del país.

La actividad, organizada por la Fundación Cultural Cofradía, se celebró en el salón Juan Pablo Duarte del Palacio Municipal y busca fortalecer la cooperación entre instituciones y comunidades para preservar el patrimonio cultural dominicano.

Yaniris Espinal, directora de Cultura y Educación Ciudadana del cabildo, destacó que las comunidades son protagonistas de la identidad y la memoria colectiva.

“La cultura está viva en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras tradiciones y en la cotidianidad de nuestra gente. Por eso, tenemos la responsabilidad de preservarla, fortalecerla y transmitirla a las nuevas generaciones”, expresó.

La funcionaria señaló que la gestión municipal promueve políticas culturales participativas, inclusión social y desarrollo territorial, mediante programas de educación ciudadana, recuperación de la memoria histórica y apoyo a las industrias creativas.

El encuentro también sirve como espacio de diálogo para conocer las necesidades y propuestas de los sectores que mantienen vigentes las manifestaciones tradicionales del país.

Las conclusiones de estas jornadas contribuirán a la organización del Primer Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria, previsto para los días 5 y 6 de diciembre de 2026.

Espinal reiteró la disposición del Ayuntamiento de continuar impulsando la cooperación interinstitucional y creando oportunidades para artistas, gestores y organizaciones culturales.

La Alcaldía reafirmó su compromiso con la diversidad cultural y la promoción de iniciativas que contribuyan a preservar las tradiciones y fomentar el desarrollo social y económico de Santiago.

 

dh/am

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