Santiago acoge encuentro regional de cultura comunitaria

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. La Alcaldía de Santiago acogió el Encuentro Regional de Cultura Viva Comunitaria del Cibao Norte y Noroeste, con la participación de gestores, artistas, artesanos, representantes de cofradías y organizaciones de distintas provincias del país.

La actividad, organizada por la Fundación Cultural Cofradía, se celebró en el salón Juan Pablo Duarte del Palacio Municipal y busca fortalecer la cooperación entre instituciones y comunidades para preservar el patrimonio cultural dominicano.

Yaniris Espinal, directora de Cultura y Educación Ciudadana del cabildo, destacó que las comunidades son protagonistas de la identidad y la memoria colectiva.

“La cultura está viva en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras tradiciones y en la cotidianidad de nuestra gente. Por eso, tenemos la responsabilidad de preservarla, fortalecerla y transmitirla a las nuevas generaciones”, expresó.

La funcionaria señaló que la gestión municipal promueve políticas culturales participativas, inclusión social y desarrollo territorial, mediante programas de educación ciudadana, recuperación de la memoria histórica y apoyo a las industrias creativas.

El encuentro también sirve como espacio de diálogo para conocer las necesidades y propuestas de los sectores que mantienen vigentes las manifestaciones tradicionales del país.

Las conclusiones de estas jornadas contribuirán a la organización del Primer Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria, previsto para los días 5 y 6 de diciembre de 2026.

Espinal reiteró la disposición del Ayuntamiento de continuar impulsando la cooperación interinstitucional y creando oportunidades para artistas, gestores y organizaciones culturales.

La Alcaldía reafirmó su compromiso con la diversidad cultural y la promoción de iniciativas que contribuyan a preservar las tradiciones y fomentar el desarrollo social y económico de Santiago.

dh/am