San Cristóbal: construyendo un pueblo mejor

Por JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ

He visto la necesidad de dirigirles este mensaje. Primero, ponerlos en contexto de nuestro activismo respecto de la emergencia climática que nos ha afectado y, segundo, contestarle a las personas que me han contactado desorientados en torno al panorama político. Pues, en efecto, un líder político al margen de sus organizaciones, es un orientador social que conduce a un pueblo hacia su mejor destino.

Eso es exactamente lo que hemos hecho en la ciudad en esta gestión municipal 2020-2024: conducir a San Cristóbal al orden, a la limpieza, a la modernización, a la transparencia y a la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Tan pronto retornamos a dirigir nuestro municipio desplegamos un amplio programa de limpieza, orden y recuperación de espacios públicos. En ese sentido, eliminamos decenas de vertederos improvisados, mejoramos la flotilla dispuesta para la recolección de los residuos sólidos, rediseñamos la planificación de la ruta y frecuencia de nuestras unidades en los sectores de mayor crecimiento y producción de desechos. También, dispusimos una fiscalización de proyectos urbanos habitacionales a los fines de que la ciudad continúe expandiéndose, pero con planificación y acompañamiento de este ayuntamiento.

En el plano interno del cabildo, la transparencia ha sido nuestro principal criterio de actuación. Hemos velado por el estricto cumplimiento de la ley de compras y contrataciones, con el apoyo de organismos del Estado como la Contraloría General de la República.

Obras

En el aspecto de las obras municipales ha sido evidente la rápida respuesta que hemos dado a las demandas ciudadanas. Nuestro mercado, por ejemplo, no ha parado de ser intervenido en toda su extensión para garantizar instalaciones funcionales, con lo mejores estándares de salud y calidad para los munícipes. Igual ha ocurrido con las aceras y contenes, con el bacheo y asfaltado de calles, con la reparación y construcción de nuevos badenes y readecuación de drenaje público en zonas sensibles de la ciudad. Igual ha sido con la promesa de construcción de un Cementerio Municipal, el cual hemos concluido exitosamente.

En el ámbito exterior, hemos colocado el orgullo sancristobalense en distintas actividades, festivales, ferias y encuentros celebrados en los Estados Unidos, en los cuales nuestro ayuntamiento ha patrocinado las promociones de las bondades de nuestro territorio y nuestra gente.

Junto con el gobierno central hemos gestionado la realización de obras de infraestructuras de vital trascendencia, que marcarán un antes y un después en el estilo de vida de San Cristóbal, me refiero especialmente, al ordenamiento del tránsito y a la composición urbana de la ciudad. En ese orden, por ejemplo, la construcción del Parqueo Municipal ya fue licitado y se espera el inicio de los trabajos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Lo mismo puedo decir de canchas deportivas, puentes a cajón, centros comunales y asfaltado de calles que jamás se habían ejecutado en nuestra ciudad en la dimensión y prontitud con que lo ha hecho la gestión 2020-2024 encabezada por José Montás.

En fin, queridos munícipes, no es mi intención convertir esta presentación en una rendición de cuentas. Sin embargo, lo que pretendo destacar es que todo lo anterior ha conseguido como respuesta la más alta valoración positiva de una gestión municipal en la historia de San Cristóbal y un reconocimiento especial hacia nuestra persona de que lo hemos hecho lo mejor posible.

No es una visión particular de José Montás. Lo dicen diferentes estudios de reputados científicos sociales y sociólogos locales que han dado cuenta en los últimos tiempos con encuestas que arrojan datos, en promedio, valorando por encima de un 60% a la gestión y al alcalde.

Candidatura

De ahí la sorpresa de muchos, incluido yo mismo, que cuando nuestro Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó los resultados respecto de la escogencia de la candidatura a alcalde para nuestro pueblo, no saliera nuestro nombre, sino, el de otro compañero.

Ha sido algo tan sorprendente, que un alto dirigente nacional de nuestra organización, responsable de estos procesos, quien a modo de chanza pero con certeza, me dijo: “José, tu ganabas en todas las encuestas, excepto en la que se utilizó para escoger”.

Les confieso que aquellas palabras me sorprendieron aún más, pues es inexplicable como uno puede resultar favorecido por diversos estudios de opinión y sea uno especialmente el que diga quién sería el candidato.

A pesar de eso, no he procurado buscar otras explicaciones. Hace mucho tiempo comprendí que las mejores explicaciones en la política las da: el trabajo constante por una causa, el espíritu de cuerpo hacia una organización y la valoración de la gente sobre nuestra participación en determinada función.

Hoy que otros afanes políticos habrán de esperarme, asumo con más fe, firmeza y convicción la causa de la repostulación de nuestro presidente, Luis Abinader, y, en consecuencia, el triunfo del PRM en las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales de febrero y mayo del 2024.

A toda la dirigencia local de nuestra organización les digo: espérenme en su zona, les estaré visitando sector por sector, calle por calle, casa por casa, hasta darle la mano y decirle gracias a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que han abrazado nuestra causa por el adecentamiento del ayuntamiento y la transformación de nuestra ciudad.

Igualmente, quiero reconocer, agradecer y felicitar el trabajo incansable que ha desplegado el encomiable equipo que me ha acompañado en esta gestión. Su apoyo sin horas, su lealtad a nuestra visión y su decidida entrega por construir un pueblo mejor, es la piedra angular de todo el reconocimiento que ha recibido esta gestión. ¡Sin ustedes nada!

Le agradezco especialmente a mi familia, a mis amigos, allegados y relacionados que, en todo momento han estado firmes a mi lado a la espera de lo que decidamos entorno a nuestro futuro político.

El futuro nuestro, el de nuestro partido y el de la ciudadanía en sentido general se encuentra en las manos de Dios y de nuestro presidente, Luis Abinader Corona. A quien agradezco por igual sus muestras de respeto y apoyo a todas las iniciativas puestas en marcha desde esta alcaldía.

Un líder no es el que prioriza las posiciones, sus intereses o proyectos personales. No, un líder es quien por compromiso con su pueblo, lealtad a su partido y por conciencia ciudadana, asume las circunstancias con entereza, que no se amilana en la adversidad y lleva como bandera la justicia, la honestidad y el trabajo permanente para hacer realidad los sueños de quienes han confiado en él.

A Dios, mi Señor y Salvador, le doy mi rendida gratitud. Su Gracia y Misericordia han sido mi guía y mi sostén. A ÉL le pido que ilumine mis pasos de ahora en adelante, que proteja a mi amada San Cristóbal de las acechanzas del porvenir y que provea de múltiples bendiciones a todos los que han puesto su fe en José Montás, su Alcalde, su servidor de siempre.

(Parte del mensaje leído por el Alcalde municipal de San Cristóbal, José B. Montás Domínguez al reunir a su equipo político el miércoles último en el salón multiuso del parque Eugenio de Jesús Marcano).

