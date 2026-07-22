Presidente afirma RD está lista para mejores JCC de la historia

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que el país se encuentra preparado para acoger una edición histórica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al destacar los avances alcanzados en la organización, la infraestructura deportiva y la logística del evento regional.

“República Dominicana está lista para celebrar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de su historia”, afirmó el mandatario, quien resaltó el compromiso del Gobierno y de las instituciones involucradas para garantizar una competencia de alto nivel.

Abinader indicó que la celebración de esta justa deportiva representa una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa del país, así como su desarrollo en materia de instalaciones deportivas, turismo y servicios.

ABINADER DESTACA TRABAJOS DE LAS OBRAS

El Jefe del Estado destacó los trabajos de remodelación y construcción de escenarios deportivos, además de las acciones coordinadas entre los organismos responsables para recibir a miles de atletas, entrenadores, delegaciones oficiales y visitantes que participarán en la cita regional.

Asimismo, valoró el impacto económico, social y cultural que tendrá el evento, al considerar que los Juegos Centroamericanos y del Caribe contribuirán a proyectar la imagen de República Dominicana como destino deportivo y turístico internacional.

La edición de Santo Domingo 2026 marcará el regreso de la principal competencia multideportiva regional al país después de más de cinco décadas, convirtiéndose en un acontecimiento de gran relevancia para el movimiento olímpico dominicano.

Reiteró que el objetivo es ofrecer una experiencia memorable para atletas y espectadores, con una organización eficiente y unas instalaciones preparadas para responder a las exigencias de una competencia internacional.

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