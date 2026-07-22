El Ejército de EEUU ataca a Irán por duodécima noche seguida

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WASHINGTON 23 Jul.- El Ejército de Estados Unidos ha iniciado, minutos antes de la medianoche de este jueves, su duodécima noche de ataques contra Irán, una nueva jornada ordenada por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y con los que Washington persigue el propósito de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

«Hoy (miércoles), a las 17.30 horas (hora del Este de Estados Unidos, 23.30 en España peninsular y 1.00 del jueves en Irán), las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques contra objetivos militares iraníes, siguiendo las órdenes del comandante en jefe», ha anunciado en redes el Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, aludiendo con esa última alocución a Trump.

El órgano castrense ha afirmado, además, que su «misión continuará con el objetivo de reducir aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques mercantes que transitan por las aguas de la región». Alude así a los ataques atribuidos a las fuerzas de la República Islámica contra petroleros y buques cisterna, entre otras embarcaciones, pese a que Teherán ha venido empleando un ambiguo lenguaje al referirse de manera específica a estos incidentes, apuntando, por ejemplo, a «incendios» y «explosiones», sin reivindicar su responsabilidad.

Poco antes, el propio CENTCOM ha rechazado que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán «dé a entender que los navegantes internacionales solo puedan utilizar las rutas que la Guardia considere oportunas», tachando de «falsa» la premisa de que este ente militar iraní «controle la salida y la entrada del estrecho de Ormuz».

«Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía navegable internacional permanece abierta al tránsito, independientemente de las amenazas y los ataques de la Guardia Revolucionaria», ha espetado el Mando Central, asegurando que, «desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 900 buques a transitar por el estrecho» y que los barcos siguen cruzando por este estratégico paso «con el apoyo militar de Estados Unidos».

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