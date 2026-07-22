Avanza en Haití registro de electores próximos comicios

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Puerto Príncipe, 22 jul.- Decenas de miles de haitianos continuaron hoy inscribiéndose en el registro para las próximas elecciones, cuyos organizadores convocaron a 6,5 millones de ciudadanos, informó un periódico local.

La población realiza desde la víspera ese primer paso antes de los comicios de fin de año en nueve de los 10 departamentos del país, menos en el Occidental, exceptuado del proceso inicial por el estado de insurgencia de bandas criminales, añadió el diario Gazzette Haiti.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) evalúa la situación de esa región para extender hacia allí las operaciones de registro, cuando las condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia lo permitan, agregó la fuente.

Según el gobierno, suman 23 los municipios ocupados por grupos armados, en los cuales el CEP postergó las inscripciones.

Los ciudadanos presentan en los Centros de Registro y Votación (CRV) sus documentos nacionales de identidad, para completar los trámites de registro necesarios para votar en las elecciones, previstas para fin de año, aunque sin fecha fija de celebración.

Las inscripciones marcan durante estos dos últimos días el inicio efectivo de la fase operativa del calendario electoral solo en las capitales de los nueve departamentos del país, describen las fuentes.

Medios de prensa reflejan las primeras imágenes sobre el proceso, indispensable para efectuar las próximas elecciones, y en ellas figuran miles de votantes, con sus expedientes en mano y en cortas filas, frente a las CRV, explica Gazzette Haiti.

El Gobierno y el CEP llamaron a los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, socios nacionales e internacionales y a toda la ciudadanía «para que apoyen el proceso en un clima de diálogo, responsabilidad y respeto mutuo».

Ambas instancias, claves para el desarrollo de esta etapa inicial, coinciden en que la aspirada celebración a fin de año de los comicios depende de la evolución de la situación de seguridad e inestabilidad que atraviesa el país, a causa de ataques de las pandillas armadas.

of-am