Salud y SNS fortalecen control prenatal para reducir riesgos

La iniciativa cuenta con apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), y forma parte de un proyecto destinado a reforzar la atención primaria en salud materna e infantil.

El programa busca mejorar las capacidades del personal sanitario y facilitar la aplicación de buenas prácticas en los establecimientos del primer nivel de atención.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó que el fortalecimiento de los controles prenatales permite identificar de manera temprana los embarazos de riesgo, prevenir complicaciones y facilitar la referencia oportuna de las pacientes.

En tanto, el director del SNS, Julio Landrón, destacó, que el objetivo es garantizar que las mujeres, independientemente de su lugar de residencia o condición económica, tengan acceso a un seguimiento prenatal oportuno, integral y de calidad.

La OPS/OMS señaló que la cooperación también contempla acciones para mejorar la calidad de la atención, ampliar la planificación familiar y la anticoncepción inmediata después de eventos obstétricos, capacitar al personal médico en cuidados críticos maternos y fortalecer el uso de información para la toma de decisiones.

La capacitación incluye la evaluación integral de la embarazada, historia clínica perinatal, nutrición, inmunización, consejería, evaluación de la condición fetal y elaboración del plan de parto.

Asimismo, aborda la detección temprana de hipertensión, hemorragias e infecciones durante el embarazo, además del seguimiento comunitario y la referencia oportuna de los casos de riesgo.

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