Salud pública y la pobre higiene en clínicas y farmacias 

El Ministerio de Salud Pública debe estar más presto a vigilar los servicios de los centros médicos, no solo de los públicos. De mismo modo, verificar la higiene en los materiales para desinfectar heridas despachados a granel por las farmacias.

Es penoso y riesgoso el desempeño de establecimientos privados, incluidos de alta reputación, que incurren en faltas como colocar sábanas manchadas o curtidas en las áreas prequirúrgicas, salas de operación y habitaciones.

Este es tema sensible que viene a sumarse a situaciones como la falta de información al paciente, hace tiempo llamado de forma oficial cliente. Es obligatorio informarle de todos los procedimientos que le serán realizados y los medicamentos a suministrsr.

En lugar de esto, el personal reacciona con silencio y hasta molesto cuando es preguntado y esta deshumanización es más abarcadora. Llega hasta la negligencia de no acudir cuando es requerido por el interno, que hasta pasa sed en espera de le que lleven agua solicitada horas antes.

En el caso de las cirugías, las clínicas no permiten entrada de material como medias de compresión, las de «agarre» que van sobre esa y las desechables, artículos que no cubren las Administradoras de Riesgos de Salud y que son cobrados al usuario a precio por encima de casas comerciales.

En este aspecto, hay que ver cómo interviene la Dirección de Defensa al Afiliado con efectos fuera de cobertura y en cuanto a los ciudadanos que no tienen seguro, el ministerio debe actuar en su favor.

De la misma manera le toca supervisar la forma en la que son distribuidos productos de higienización de heridas, sobre todo por las complicaciones que acarrean en las limpiezas posoperatorias.

Cintas quirúrgicas para vender detalladas, suplidas por los laboratorios metidas en una caja sin siquiera un plástico que las proteja y tomadas por los despachadores sin nigún cuidado con las mismas manos con las que tocaron otros insumos, papel, dinero y más contaminantes.

Guantes vendidos a granel, sacados sin higiene del empaque en el que llegan apilados. Paradójico que ese elemento usado preciso para evitar contaminación, sea un foco de bacterias por la forma en la que es empacado y vendido.

Salud Pública tiene trabajo en estos renglones, como gestor de la salubridad de un país al que le cuesta recibir atención y encima le llega en condiciones que lo acercan a la muerte o a algo peor, como sufrir largo tiempo con el cuerpo devorado por males bacteriológicos a causa de descuidos tan fáciles de evitar.

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