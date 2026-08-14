Salón de la Fama Deporte de La Romana con nuevos inmortales

Delegación de la República Dominicana, que partició en Panamá en un "Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C)",

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LA ROMANA.– El Salón de la Fama de los Inmortales del Deporte Romanense anunció la elección de nuevos deportistas que serán exaltados durante su Décimo Ceremonial, programado para el domingo 6 de septiembre.

La institución, presidida por el doctor José Reyes, informó la escogencia de Maribel De Aza Rodríguez, Santo Araujo y Rafael Infante Santana, quienes forman parte de los 12 miembros que serán inmortalizados como integrantes de la Clase 2026.

El ceremonial se llevará a cabo a partir de las 10:00 de la mañana en el auditorio de la Alianza Juvenil para la Cultura y el Deporte, ubicada en el sector Buena Vista Norte.

Reyes recordó que De Aza, Araujo e Infante se suman a los primeros seleccionados de la Clase 2026: los exjugadores de béisbol Edwin Encarnación, Demetrio Guerrero y Rafael “Perucho” Contreras.

El presidente del Salón de la Fama resaltó el compromiso de la institución con el reconocimiento y la preservación del legado de deportistas y propulsores que, mediante sus hazañas y aportes, han contribuido a proyectar el nombre de La Romana y alcanzar la excelencia deportiva.

MARIBEL DE AZA RODRÍGUEZ

Nacida en La Romana el 30 de diciembre de 1965, Maribel De Aza Rodríguez desarrolló una destacada trayectoria en el atletismo, disciplina que comenzó a practicar desde su niñez.

Sus condiciones fueron advertidas por el fallecido entrenador e inmortal del deporte Elpidio Encarnación, quien la incorporó a las competencias de pista y campo. A partir de 1981 comenzó a construir una carrera que la llevó a establecer importantes marcas nacionales.

Ese año impuso el récord nacional de los 400 metros con vallas en el Campeonato Nacional Juvenil Sub-18. En 1983 estableció además el récord nacional juvenil Sub-20 en salto alto, con una marca de 1.73 metros, registro que permaneció vigente hasta 1995.

De Aza participó en los Juegos Nacionales entre 1981 y 1987, período en el que conquistó cuatro medallas de oro.

En 1983 representó al país en los Juegos del Consejo Atlético Universitario, donde obtuvo medallas de bronce en los 800 y 3,000 metros planos.

Su trayectoria internacional incluyó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago 1986 y en el Campeonato Mundial Junior de 1986, celebrado en Atenas, Grecia.

SANTO ARAUJO

Santo Araujo, nacido en Batey Magdalena en 1966, dio sus primeros pasos en el baloncesto en la cancha del club Ramón Marrero Aristy, donde comenzó una trayectoria que se extendería hasta su retiro como jugador.

Su desempeño en el baloncesto romanense le permitió ser reclutado en varias ocasiones para reforzar equipos de los torneos superiores de San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

En 1984 integró el Club San Lázaro en el torneo superior del Distrito Nacional y fue reconocido como Novato del Año, distinción que le permitió regresar con el conjunto para la temporada siguiente.

Tras retirarse como jugador, Araujo permaneció vinculado al deporte como integrante del cuerpo técnico de los Cañeros del Este y de la Escuela de Baloncesto Héctor Báez (EBAHEBA).

En 1995 emigró a Estados Unidos, donde continuó desarrollando iniciativas en favor de la juventud y el deporte. Junto a Juan Young, preside la Fundación Araujo-Young, desde la cual impulsa programas de carácter social y deportivo.

RAFAEL INFANTE SANTANA

Rafael Infante Santana, nacido en 1954, fue profesor de educación física, entrenador y propulsor deportivo, reconocido por sus aportes a la formación de varias generaciones de jóvenes de La Romana.

Aunque obtuvo títulos universitarios y un doctorado en Derecho, su principal vocación estuvo vinculada a la educación y al deporte.

Comenzó enseñando baloncesto a niños de su comunidad, labor que posteriormente lo llevó a asumir responsabilidades dentro del movimiento deportivo nacional.

En 1978 fue seleccionado para dirigir la selección dominicana de minibasket que participó en los Juegos Interamericanos celebrados en Ciudad de México, donde el conjunto nacional conquistó la medalla de oro.

Infante también se destacó como entrenador en La Romana y ejerció como profesor de educación física en reconocidos centros educativos de la ciudad.

Asimismo, fue director deportivo del Club San Martín de Porres, desde donde promovió torneos interbarriales, infantiles y juveniles, contribuyendo al desarrollo del deporte desde las comunidades.

Su trayectoria concluyó el 16 de febrero de 2009, cuando falleció. Dejó como legado una amplia labor en favor de la formación deportiva y educativa de atletas, entrenadores y jóvenes de La Romana.

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