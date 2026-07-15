Ruta y estrategias propuestas por el CRD para desarrollo armónico y sustentable de RD

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POR RAFAEL ACEVEDO PEREZ Y JAIME ANTONIO MARIZAN

Introducción:

Dentro de la visión que de cara al presente y al futuro que les corresponden asumir al gobierno central y las diversas instituciones que accionan en el territorio nacional junto a los organismos internacionales, el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD estima indispensable para dar paso a la motorización e implementación de políticas, proyectos y obras transcendentales que urgen las provincias de la Región Nordeste y el Cibao Central conjuntamente con las de todo el Cibao y de otras regiones, así como también, las demarcaciones territoriales del Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo), para encauzar por un rumbo correcto el desarrollo en República Dominicana, teniendo por columnas primordiales las siguientes:

Estrategias y lineamientos globales pro el desarrollo

Al respecto, plantea para la misma, la implementación de iniciativas destinadas a motorizar importantes cambios en sus zonas rurales y sus poblaciones urbanas, para facilitar que sus fuerzas y estructuras productivas se les provea de las plataformas que requieren, para lograr el rol protagónico que les corresponde asumir, sobre todo, en la solución de los problemas alimenticios que de cara al presente y al futuro, atentan contra la población mundial, así como, para lograr una eficaz inserción de nuestro país, en el comercio internacional y en la ruta del real desarrollo.

Para lograr las metas señaladas, en sus propuestas, llama a comprender las reales necesidades del campo dominicano y las zonas urbanas que la conforman, teniendo la correcta visión de lograr en ellos cambios profundos en las condiciones de vida de quienes las habitan, utilizando como uno de sus principales soportes, generar la transformación que amerita su sistema de producción y comercio, además, de lograr hacer cesar, la acelerada destrucción de los muy valiosos recursos acuíferos y forestales que aún conservan, como garantía de la preservación de las vidas y la alimentación de los dominicanos y dominicanas.

Visualiza como imprescindible, en el correcto encauzamiento de dichos cometidos, la implementación de las estrategias formuladas por el CRD, tendentes a desarrollar nuestros campos y las poblaciones urbanas de sus entornos, a fin de garantizar soluciones adecuadas a los gravísimos problemas que afectan a los productores y obreros agrícolas junto a sus familias, para lo cual se debe procurar aumentar su grado de desarrollo, por medio de cambios profundos en sus niveles educativos y un mejoramiento sustancial del hábitat en el que viven.

Como tarea primordial de las estrategias propuestas, junto con un sustancial mejoramiento de los niveles educativos y los cambios a experimentar de cara al presente y futuro del sistema educativo nacional, propone la necesidad de acelerar en nuestros campos y los centros urbanos, de sus entornos, una revolución tecnológica e industrial que junto a relanzar nuestras fuerzas y estructuras productivas, se les coloque en condiciones de lograr el mayor grado posible de mejoramiento de la producción nacional, además, en la ruta de competir con los países de mayor desarrollo del mundo.

Asimismo, como columna vital de dichas propuestas, sus estrategias enfocan como meta impostergable, dar paso sin más retardo, a un nuevo sistema educativo que encauce adecuadamente la educación inicial, intermedia y universitaria, dada la evidente deficiencia que adolece el que tenemos, para con esto propulsar el desarrollo nacional, además, la correcta inserción en el mismo del educador y el estudiantado, como de los técnicos y profesionales formados en nuestras universidades y otros centros de formación técnico-vocacional.

Accionar recomendado en el territorio nacional

Al efecto, el CRD por medio de sus diversas direcciones entiende dar paso a lo siguiente:

1). Implementación de las estrategias para el desarrollo del sector salud en RD formuladas por la Comisión de Salud y la dirección técnica del CRD; 1.1).- Dar paso a la nuevas reformas que amerita nuestro sistema de salud, conforme a lo sugerido en dicha estrategias de desarrollo por el CRD y, 1.2).- Dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible y del Servicio Nacional de Salud, dotar a la Región Norte de dos Ciudades Sanitarias, una a instalarse en el municipio cabecera de Santiago de los Caballeros, y otra en la Región Nordeste con su sede en la ciudad de San Francisco de Macorís, además, sendas ciudades sanitarias en las regiones Este y Sur del país.

2).- Dar paso a profundos cambios al sistema educativo nacional, especialmente en lo concerniente al Nordeste y al Cibao Central en su educación inicial, media y superior, acogiendo las estrategias de desarrollo sugeridas por el CRD, 2.1). Instalación para el Nordeste y el Cibao Central, dos centros de igual similitud y objetivos que tiene el ITLA, uno para el Nordeste y el otro para el Cibao Central; 2.2. Fortalecer con centros tecnológicos y incrustamiento en el actual mundo globalizante de los Centros Regionales de INFOTEP que operan en las ciudades de Santiago y San Francisco de Macorís y visualizarlos hacia las demás provincias; 2.3. Dar paso a alianzas entre las Escuelas Vocaciones de las Fuerzas Armadas, otras entidades educativas y el mismo INFOTEP, a fin de que no se disgreguen los esfuerzos y recursos para operar dichos centros.

3). – Implementar las estrategias globales del CRD en torno al desarrollo de las zonas rurales y sus entornos urbanos; 3.1). Dar paso en nuestras zonas agrícolas y las comunidades urbanas de su entorno a una revolución social, industrial, tecnología, junto con un nuevo sistema de producción y comercio; 3.2). – Lograr que el rol de nuestros gobiernos en nuestras zonas rurales sobrepase la iniciativa de promover el financiamiento estatal de la producción de determinados renglones; 3.3). Tomar acciones e implementar políticas que hagan vivibles las zonas rurales, además, que sean instrumento de la promoción humana de sus habitantes y; 3.4).- Como plan piloto para el país, la implementación de políticas e iniciativas tendentes a promover un sustancial mejoramiento del hábitat en las zonas rurales de la Región Nordeste y el Cibao Central, teniendo como columnas servicios institucionales eficientes, además, un nuevo sistema de producción y comercio, que motorice la transformación industrial, tecnológica y socioeconómica que amerita el campo dominicano.

4).- Conversión de las zonas francas de la Región Nordeste y el Cibao Central en plantas agroindustriales y centros biotecnológicos; 4.1).- Conversión de las regionales Nordeste y Cibao Central del Ministerio de Agricultura en centros biotecnológicos, 4.2).- Levantamiento de un megacentro de acopio y comercialización agrícola regional con sede en la ciudad de San Francisco de Macorís. (Nota: El actual mercado fue rebasado por el tiempo, el cual fue construido a principio de la década del 60, por tales razones perdió su razón de ser y funcionalidad, lo aconsejable sería dedicar su espacio actual para una gran plaza comercial moderna, y la construcción de 4 mercados satélites en la región norte, sur, este y oeste.; 4.3).- Levantamiento de un megacentro de acopio y comercialización agrícola subregional con asiento en la ciudad de Nagua. (Nota el actual mercado desde año perdió su razón de ser y funcionalidad); 4.4. Dar paso al Merca Santiago para la Región Norte,

5).- La optimización y modernización del Puerto de Arroyo Barril; 5.1). – La puesta en operación en el Puerto de Arroyo Barril de una flota mercante; 5.2). Dar paso a un Ferri de comunicación de Samaná con Sabana de La Mar (Eficientizar la comunicación Norte-Este por la vía que enlazan dichas comunidades). 5.3). – La puesta en operación en el Puerto de Arroyo Barril de una flota mercante a igual en el de Manzanillo; 5.4). Dar paso a un Ferri de comunicación de Samaná con Sabana de La Mar (Eficientizar la comunicación Norte-Este por la vía que enlazan dichas comunidades).

6).- Propulsar a través de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia la República y el sector privado: Tres megacentros Nordeste-Cibao Central de concentración y procesamiento de la basura, con el financiamiento del sector privado regional, sería dentro del modelo de Alianza Pública Privada.

7).- Propulsar a través de INAPA: 7.1).- Sistema de sanitario agua servida o residuales para los barrios del entorno del rio Jaya, en San Francisco de Macorís; 7.2).- Levantamiento de nuevo acueducto para la ciudad de Cotuí; 7.3).- Proveer de sistema sanitarios de aguas servidas o residuales a los Municipios de Tenares y Nagua; 7.4), – Dar paso a proveer de adecuados sistemas de procesamiento de aguas servidas o residuales a los municipios de las provincias Nordestana, además, de provincias de La Vega, Espaillat y Monseñor Nouel;

8).- Disponer por medio del Ministerio de Agricultura: 8.1). – Puesta de operación de un Laboratorio Regional para las Provincias de la Región Nordeste y las demás del Cibao con sede en la ciudad de San Francisco de Macorís, destinado hacer entre otras pruebas y análisis, los siguientes: 8.2) De patología de animales vacunos, porcinos y de cunicultura, 8.3). De conteo bromatológico, 8.4). De estudios y análisis de los alimentos, de su composición y propiedades, entre otros; 8.5). Creación de un Centro Experimental Genético para distintas especies de animales; y, 8.6). – Rehabilitar y recuperar el Centro Experimental de Mata Larga de San Francisco de Macorís, con su laboratorio y su estación Climatológica como centro de operación nacional.

9). – Levantamiento de: 9.1).- Proyecto hidroeléctrico y agrícola de la Presa Boba-Bagui en Nagua; 9.2).- La Presa del Alto Yuna y, 9,3).- El Proyecto Aglipo III en el bajo Yuna.

10).- Trazado completo y terminación de la Avenida de circunvalación de San Francisco de Macorís; 10.1).- Conversión a cuatro vías de la carretera San Francisco de Macorís-Autopista Duarte; 10.2). Levantamiento de 11 kilómetros para la conexión de la carretera ecoturística y comercial Cotuí- San Francisco Rio -San Juan con el Municipio de Rio San Juan; además, conexión de la misma con la avenida de circunvalación de San Francisco de Macorís; 10.3 Mejoramiento de la comunicación vial de la carretera Nagua-San Francisco- Salcedo-Moca-Santiago.

11).- El levantamiento del Malecón y la avenida de circunvalación de la ciudad de Nagua; 11.1).- Mejoramiento del entorno de la ciudad de Samaná y de la vía de comunicación de ésta con la Región Nordeste-Cibao Central y; 11.2).- Proceder la correspondiente revisión del pago de peaje de los usuarios y por parte del Estado Dominicano respecto a la Autopista Santo Domingo-Samaná, dada su urgente solución.

12).- Dar paso: 12.1) . Al Ferrocarril República Dominicana diseñado por el CRD, con su comunicación con todas las regiones, puertos y aeropuertos del país y las fronteras con Haití; 12.2). El levantamiento en la ciudad de San Francisco de Macorís del Aeródromo Múltiple del Nordeste, como soporte a las fuerzas y estructuras productivas de las Provincias Duarte, Juan Sánchez Ramírez y Hermana Mirabal.

13. Junto a lo indicando, propone estrategias tendentes a un eficaz y sustentable desarrollo territorial que sirva de plataforma al desarrollo nacional.

Plataforma central para el desarrollo del Cibao

Como parte fundamental de la plataforma de desarrollo que sugiere, propone dar paso al Ferrocarril Internacional Nordeste-Dominicana-Haití ( Vía destinada a comunicar todas las regiones del país, todos los puertos y aeropuertos, además las diferentes zonas de nuestras fronteras con Haití) y el Aeródromo Múltiple del Nordeste (Aeropuerto Doméstico de San Francisco de Macorís), para el uso de las estructuras y fuerzas productivas de las Provincias Duarte, Juan Sánchez Ramírez , Hermanas Mirabal y las zonas agrícolas y mineras del Valle de La Vega Real de la Provincia de La Vega, también, para con relación a las provincias Monseñor Nouel. Espaillat y Santiago.

Para los referidos objetivos, el CRD estima de vital importancia, la conversión de las regionales del Ministerio de Agricultura en Centros Tecnológicos y de Biotecnologías, además, la edificación de un muelle en la provincia María Trinidad Sánchez y la optimización del Puerto de Arroyo Barril con la puesta en operación en el mismo de una Flota Mercante, a lo cual, deben unirse el establecimiento de flotas mercantes en los puertos de Puerto Plata y Manzanillo.

Asimismo, la conversión de las diversas zonas francas en plantas agroindustriales y centros biotecnológicos, teniendo como soporte un corredor vial conformado por la avenida de circunvalación de San Francisco de Macorís, la carretera ecoturística Cotui-San Francisco- Río San Juan. una vía expresa Nagua- San Francisco-Salcedo-Moca, además del Aeródromo Múltiple del Nordeste, la avenida de Circunvalación y Malecón de Nagua y el ferrocarril.

También, considera de suma importancia, el levantamiento de la Presa del Alto Yuna, el proyecto agrícola e hidroeléctrico de la presa de los ríos Boba y Bagui, la Presa de Guaigui en la Vega y la de Los Limones –Cenovi en la Provincia Hermanas Mirabal, así como, la plena ejecución en el bajo Yuna del Proyecto Agrícola Aglipo, para hacer del país uno de los principales graneros de América Latina. También, proveer a las provincias del Nordeste y el Cibao Central de sistemas de procesamiento de aguas negras y residuales eficientes.

Además, propulsar un plan de desarrollo agroforestal en todo el entorno de la cordillera Septentrional y la central, soportado en proyectos integrales que envuelvan a las familias de sus campos.

Dar paso para las provincias del Nordeste y el Cibao Central a una planta de procesamiento de la basura teniendo de centro de operación en la ciudad de San Francisco de Macorís, soportado en el financiamiento y administración del sector privado.

Iniciativas particulares para cada provincia de la Región Nordeste y el Cibao Central:

En la Provincia Duarte:

1) Levantamiento del Aeródromo Múltiple del Nordeste, 2) Una Plaza de Especialidades Médicas (Ciudad sanitaria del Nordeste), dotada de las más altas tecnologías. A esta plaza serían referidos los pacientes desde los hospitales regionales; 3).- También es importantísimo que se impulse la construcción del Centro Regional de la Cultura, 4).- La avenida de Circunvalación de San Francisco, convertir a cuatro vías la carretera San Francisco-Autopista Duarte, 5).- El Ferrocarril Nacional Nordeste-Dominicana, 6).- Conclusión de la carretera ecoturistica Cotui-San Francisco de Macorís-Rio San Juan, 7).- La presa del Alto Yuna, 8).- Una planta de aguas servidas o residuales para los barrios del entorno del rio Jaya; 9).- Un centro regional de concentración de atletas de alto rendimiento y la ampliación del estadio Julián Javier, 10).- La modificación estructural y funcional de la Dirección Regional de Agricultura, con su conversión en un Viceministerio de Producción y de Biotecnología; 11)- Implementar a través un centro regional de concentración de atletas de alto rendimiento; 12) Poner en operación a través de CONANI de un hogar de paso para la acogida de niños y adolescentes, para el uso de varias provincias del Nordeste y el Cibao Central; 12). Instalación y puesta en operación de un laboratorio Regional para las provincias del Nordeste y las demás del Cibao con sede en la ciudad de San Francisco de Macorís, con la finalidad de realizar entre otras pruebas y análisis las sigtes: a)- Patología de animales vacunos, porcinos y cuniculturas b). De conteo bromatológico; b). De Estudios y análisis de los alimentos, de su composición y propiedades entre otros: 13). Creación de un centro regional experimental genético para distintas especies de animales; 14). Rehabilitar y recuperar en el Centro Experimental de Mata Larga, San Francisco de Macorís, con su laboratorio y estación climatológica como centro de operación nacional. 15). Puesta en operación de un centro regional de manejo de residuos sólidos para la Región Nordeste y el Cibao Centra, con sede en la ciudad de San Francisco de Macorís, con el apoyo del sector privado; 16). Motorizar el trazado completo de la avenida de circunvalación de San Francisco de Macorís.; 17). Conversión del actual mercado de San Francisco Macorís en Plaza del Comercio.

En la Provincia Hermanas Mirabal:

1).- Optimización de la carretera ecoturistica Tenares- Gaspar Hernández, 2). – Construcción sistema de recolección de aguas residuales y planta de tratamiento Municipio de Tenares. 3).- Reconstrucción sistemas de recolección de aguas residuales de los Municipios de Salcedo y Villa Tapia. 4).- la solución a sus graves problemas sanitarios y de suministro de agua mediante un acueducto Múltiple eficiente; 5). – Eficientizar su conexión vial con el Nordeste y el Cibao Central, 6). – impulsar cambios profundos en sus zonas francas y en sus centros agrícolas, a fin de convertirlas en plantas agroindustriales y de altas tecnologías; 7). Intervención a través del Ministerio de turismo del Rio Partido, a fin optimizar el uso de tan importante monumento natural; 8. Proveer al Liceo Científico Miguel Canela Lazaro de las edificaciones y sistemas de avanzadas que urge a través de los ministerios de educación y de educación Superior.8) Construcción carretera Salcedo- Rio Partido, y de la carretera de Tenares-Cruce de Cenovi.

En la Provincia Juan Sánchez Ramírez:

1).- Un proyecto importante consiste en transformar el actual parque de Zona Franca en un Centro de desarrollo de las Mipymes de la Provincia, y dotar a éstas de las facilidades financieras a través de Promipyme para su desarrollo, construyendo en dichos terrenos una escuela vocacional de alta tecnología, donde se formen óptimamente los recursos para desarrollar eficazmente este sector. 2).- Optimización de la comunicación vial de la carretera Cotui -Autopista Duarte; 3).- Construir la avenida del entorno de la presa de Hatillo, 4).- Solución a sus graves problemas sanitarios, al igual que en las demás provincias de la zona. Esencialmente en Villa La Mata y Cotui, 5.- El levantamiento del acueducto múltiple, por la grave falta de agua potable que padece especialmente la ciudad de Cotui, pese a la existencia de la presa de Hatillo; 6). Levantamiento de lo siguiente: a). Construcción corredor ecoturístico del lago de la Presa de Hatillo; b). Un edificio de Oficinas gubernamentales; c)- Construcción del cruce carretera Cevico-La Placeta; 7-) Construcción de la cárcel pública en Cotuí, de lo cual se dispone del terreno y planos, solo falta iniciar la construcción. 😎 Terminación de los planteles escolares en proceso de construcción y cuyos trabajos tienen varios años detenidos.9-) Mejorar la asignación presupuestaria para la Universidad UTECO, y 10-) Construcción del Centro de la Cultura Juan Sánchez Ramírez, el cual incluye talleres para el desarrollo de la orfebrería fina de oro y plata.

En la Provincia María Trinidad Sánchez:

1).- Terminación del Malecón y la avenida de circunvalación de Nagua (Obra de importancia por ser muro de contención del agua del mar; un mejor ordenamiento de la ciudad y vía de desahogo del tránsito vehicular a los diversos puntos del Nordeste y el país. 2).- Conclusión de la autopista eléctrica Nagua-Cabrera-Rio San Juan, dado el problema en el suministro eléctrico por dicha causa en sus zonas rurales; 3).- Mejoramiento de las vías de comunicación de las zonas rurales Oeste de la ciudad de Nagua, 4).- El CRD está planteando utilizar la inmensa riqueza natural de la zona por medio de la industrialización del coco, apoyo a los pescadores de Matancita y Boba, como también, el rescate y la rehabilitación del Consorcio Cooperativo El Pozo, para producir los cereales que requiere el país y otras naciones adyacentes, 5).- El levantamiento del Proyecto Agrícola e Hidroeléctrico de la Presa de los ríos Boba-Bagui; 6. Proveer sistema sanitario de aguas negras y residuales; 7.-Convertir su mercado en plaza del comercio y dar paso al levantamiento y puesta en operación de un Merca y centro de acopios para las provincias de la Costa Nordeste y Atlántica.

En la Provincia Samaná:

1).- La optimización y modernización del uso del Puerto de Arroyo Barril, con la puesta en operación en el mismo de una flota mercante y profundizar su uso en el turismo de crucero, 2).- La industrialización del coco, 3).- Apoyo a los pescadores de Sánchez, Las Terrenas y Samaná para la incrustación en un proceso industrial y tecnológico, 4).-La construcción a cuatro vías de la de su comunicación con el Nordeste-Cibao Central, por su importancia en el comercio con Samaná y el Nordeste y transporte en general.; 5).- Solución del problema de suministro de energías eléctricas en las Terrenas y otras zonas de la Provincia Samaná; 6). Mejoramiento del entorno de la ciudad de Samaná junto a su entrada; 7). Dar paso a un Ferri de comunicación vial de Samaná con Sabana de la Mar (Eficientizar la comunicación Norte-Este con la vía que enlaza dichas comunidades)

En la Provincia La Vega:

1). La presa de Guaigui; 2). Mejoramiento del sistema sanitario y de tratamiento de aguas residuales en sus diferentes municipios; 3).- Dar paso a una vía de comunicación alternativa hacia Jarabacoa iniciando en Pontón-subiendo por Guaigui a salir a Buena Vista; 4). Dotar las edificaciones y sistemas tecnológicos que amerita la extensión de la UASD; 5). Transformación de las edificaciones y las instalaciones de los mercados públicos; 6). El puente de Sabaneta; 7). Modernización y adecuación del Estadio de Béisbol de La Vega; 8). Mejoramiento de la comunicación vial con el Municipio de Jarabacoa; 4). Dar paso en su zona franca al desarrollo agroindustrial y tecnológico; 5). Adecuación con nueva estructura el Puente Camú carretera La Vega-Villa Tapia; así como el de Ranchito-Controba; 6). Optimización de la Carretera Casabito-Bonao; 7).- Solución al problema de suministro de agua potable en los Municipios Constanza y Jarabacoa, 8). Proveer a los municipios de Constanza y Jarabacoa de plantas de tratamientos y sistema de procesamiento de sus aguas residuales y potables.

En la Provincia Espaillat:

1). La avenida de circunvalación de Moca; 2). Optimización de la comunicación vial con las provincias de la Región Nordeste; 3).- Sustancial mejoramiento y aprovechamientos de sus recursos ecoturísticos; 4). Dar paso en su zona franca al desarrollo agroindustrial y tecnológico; 5). Proveer a sus municipios de eficiente sistema y de plantas de tratamiento de sus aguas servidas o residuales, como de su agua potable; especialmente en los municipios de Moca y Gaspar Hernández; 6) Ampliación y mejoramiento de las carreteras Moca-San Víctor-Jamao al Norte-Yásica y Monte de la Jagua-Aeropuerto Internacional Cibao. 7) Ampliación y remozamiento del Hospital Dr. Toribio Bencosme3).- Sustancial mejoramiento y aprovechamientos de sus recursos ecoturísticos de Moca; 8) Plena puesta en operación de sus Politécnicos; 6) Mejoramiento del suministro de electricidad en sus comunidades urbanas y rurales del Municipio de Moca; 8). Dar paso a la reubicación del vertedero de desechos sólidos del municipio de Moca; 9). Masivo mejoramiento de viviendas de miles de familias de escasos recursos de la provincia.

En la Provincia Monseñor Nouel:

1). Optimización de su comunicación vial con la Región Nordeste a través de la Provincia Juan Sánchez Ramírez, además, con la Región Sur por la vía que la comunica con San José de Ocoa; 2). La Presa del Alto Yuna; 3). Optima Canalización del rio Yuna a fin de un mejor aprovechamiento de recursos naturales y ecoturísticos; del 4).- Un bien articulado plan de desarrollo agroforestal en el que sean integrados los diversos productores y las familias de sus zonas rurales; 5). Dar paso en sus zonas urbanas y agrícolas, especialmente en su zona franca al desarrollo tecnológico, industrial y agroindustrial; 6). Proveer a sus municipios de eficientes sistemas y plantas de tratamiento de sus aguas residuales y potables; junto a los sistemas sanitarias que amerita; 7).-Sustancial mejoramiento y aprovechamiento de sus recursos ecoturísticos y sus riquezas naturales y mineras; 8). Eficientizar la calidad de los servicios junto al mejoramiento de todas sus estructuras sanitarias ubicadas tanto en sus áreas urbanas como rurales, 9). Involucración en bien articulado proceso industrial de procesamiento masivo de sus riquezas mineras tales como: El oro, ferroníquel, plata, cobre, además, minerales no metálicos como el caso de la arcilla; 10.) Implementar a través de y otros organismos la educación técnica vocacional y de tecnología en forma masiva; 11) Modificación estructural y funcional de los mercados de sus diferentes municipios; 12) Eficientizar el servicio de agua potable en todos sus comunidades rurales y urbanas; 13. Implementar y levantar un nuevo hospital en el municipio de Bonao.

En la Provincia de Santiago:

1). -Levantar y poner en funcionamiento una ciudad sanitaria para el uso de las provincias de la Región Norte y del Noroeste; 2). El Merca Santiago, y la conversión del Mercado de Nibaje en plaza de comercio; 3).- Motorizar como soporte a su transporte el Monorriel; 4) Implementar como soporte a sus estructuras y fuerzas productivas el Ferrocarril Internacional Nordeste-Dominicana-Haití propuesto por el CRD; 5).- El Rescate y saneamiento del Rio Yaque, para mejorar su impacto ambiental como el cauce de su agua y sus márgenes; 6).- Proveer a sus municipios de mercados y centros acopios adecuados y modernos; 7). Eficientizar su sistema alcantarillado y de aguas residuales, como de plantas de tratamiento de las aguas potables de sus diferentes municipios; 8). Dar paso a una masiva de educación y sistema tecnológicos a través de INFOTEP y otras entidades educativas; 9). Dar paso en sus diferentes municipios en sus zonas rurales y urbanas a un masivo proceso de desarrollo industrial, agroindustrial, biotecnológicos y tecnológico; 10).-Sustancial mejoramiento y aprovechamiento de sus recursos ecoturísticos y sus riquezas naturales; 11). Eficientizar la calidad de los servicios junto al mejoramiento de todas sus estructuras sanitarias ubicadas tanto en sus áreas urbanas como rurales; 12). Optimización de su comunicación vial con las poblaciones del Nordeste y del Noroeste y la Puerto Plata; 13). Instalaciones adecuadas para su Oficina Central de Cuerpos de Bomberos a igual que sus diversos municipios; 14). Un bien articulado plan de desarrollo agroforestal en el que sean integrados los diversos productores y las familias de sus zonas rurales; 15) Solución al problema de suministro de agua potable que adolecen sus barrios y municipios (Especialmente proveer de acueductos eficientes a Tamboril, Navarrete y la comunidad de Cien Fuego, entre otros); 16). Mejorar y dar paso a nuevas estructuras hospitalarias y eficientizar sus servicios en los municipios y los diversos barrios (Especialmente proveer a las comunidades Puñal, Tamboril y Navarrete de las estructuras hospitales que ameritan).

Invitación del CRD sobre su propuesta en torno al desarrollo de RD:

En sus lineamientos pro el sustentable de desarrollo de todos los integrantes de la sociedad dominicana, el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), entiende, que constituye una prioridad nacional asumir estas c,.de la propuesta del gob ierno hecha por el Presidente Danilo medina S a su vez, dar paso al corredoestae propuestas, para conducir nuestra nación hacia horizontes que le sirvan de columnas para garantizar el bienestar integral y la justicia social que amerita propulsar República Dominicana, para encauzarse por el real desarrollo y acoplarse a las exigencias del mundo actual, además, garantizar un mejor futuro a las presentes y futuras generaciones.

Los autores son:

Lic. Rafael Acevedo Pérez, Vicepresidente del Consejo de Asesores del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), planificador y proyectista, experto en planificación y desarrollo.

2) Dr. Jaime Antonio Marizán Santana, Director de la Dirección de Planificación y Proyectos del Consejo Regional de Desarrollo, Inc.(CRD). planificador y proyectista, experto en planificación y desarrollo.

JPM