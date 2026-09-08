Rusia seguirá conversaciones con EEUU para paz con Ucrania

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MOSCU 8 Sep.- Rusia ha señalado este martes que está dispuesta a seguir las conversaciones con Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania, en pleno intento de relanzar el proceso diplomático, alegando que Washington reconoce la «realidad» en suelo de Ucrania, en referencia a las reclamaciones rusas sobre el país vecino.

«El hecho de que los estadounidenses, en todos sus contactos con nosotros, especialmente en sus contactos con el presidente Vladimir Putin, basen sus acciones en estas realidades, por supuesto, genera una respuesta positiva por nuestra parte», ha afirmado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax respecto a la marcha de las conversaciones con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, tras su viaje reciente a Moscú.

«Esto nos hace estar dispuestos a continuar las conversaciones con ellos. Reconocen estas cuestiones fundamentales e intentan ser útiles en torno a ellas. Creo que esto merece apoyo», ha añadido respecto a las demandas rusas que para el Kremlin son el punto de partida para pactar un acuerdo en Ucrania.

PONE DE RELIEVE LAS REALIDADES

Lavrov ha puesto así de relieve que Washington «reconoce y sigue reconociendo» estas «realidades» que, según ha apuntado, están relacionadas con la población de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, regiones ucranianas ocupadas parcialmente por Rusia en el contexto de la invasión lanzada en febrero de 2022.

Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que se habían logrado «progresos sustanciales» durante las visitas realizadas a Moscú y Kiev en los últimos días, con vistas puestas en la reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra.

Este mismo martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha «valorado positivamente los esfuerzos de mediación» de Washington y de su homólogo estadounidense, durante una conversación de una hora que ambos han mantenido durante la jornada.

«Con el tono de respeto mutuo y profesional propio de los líderes, intercambiaron opiniones sobre los resultados de los viajes realizados los días 5 y 6 de septiembre por (…) Witkoff y (…) Kushner a Moscú y Kiev», ha señalado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, sobre un diálogo que ha descrito como «constructivo y muy franco».

Además, según ha asegurado en declaraciones a la prensa recogidas por Interfax, Putin ha trasladado al inquilino de la Casa Blanca «lo que los estadounidenses podrían hacer realmente para poner fin cuanto antes a las acciones militares» en Ucrania.

of-am