Rusia retomaría negociaciones con Ucrania el 4 de noviembre

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOSCU 25 Oct.- El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov ha planteado este domingo retomar las negociaciones con Ucrania y Estados Unidos después del 4 de noviembre –Día de la Unidad Nacional– y ha indicado la posibilidad de que la ciudad de Abu Dabi sea la sede de los contactos.

«Ahora mismo la próxima fecha importante es el 4 de noviembre, nuestra gran festividad. Después estaríamos dispuestos a reanudar las negociaciones», ha afirmado Ushakov en declaraciones a la televisión pública rusa RTR. Estas conversaciones trilaterales podrían ser una «prueba» porque «no se puede decidir mucho en la primera reunión».

El propio Ushakov ha adelantado previamente que Abu Dabi podría acoger a mediados de noviembre una reunión con Ucrania y Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha mencionado también la capital de Emiratos Árabes Unidos como posible sede. Moscú ha manifestado su disposición a incluir a la Unión Europea si «aspira con sinceridad a facilitar un acuerdo pacífico».

Rusia, Ucrania y Estados Unidos ya se reunieron con el formato trilateral los días 23 y 24 de enero, 4 y 5 de febrero y 17 y 18 de febrero. Había un nuevo encuentro previsto para el 5 y 8 de marzo en Emiratos, pero se aplazó tras el ataque de Estados Unidos contra Irán.

of-am