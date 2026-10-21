Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en Zaporiyia

MOSCU 21 Oct.- Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances en la provincia ucraniana de Zaporiyia con la toma de otras dos localidades en la zona, al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado a través de redes sociales que las localidades capturadas son Yulievka y Chervoni Yar, que se suman a la reciente toma de Timoshevka y Omélnik. Por ahora no hay datos sobre bajas en los combates.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.