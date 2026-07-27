Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en este Ucrania

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MOSCU 27 Jul.- Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes que sus tropas han tomado otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Dnipropetrovsk, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado que las localidades tomadas son Toskoye y Kommunarovka gracias a las acciones de las tropas del Grupo Centro y del Grupo Este, que ·siguen con su avance a través de las fuerzas enemigas» y han logrado hacerse con el control de estas zonas.

En este sentido, ha situado en 1.435 en número de bajas sufridas por el Ejército de Ucrania durante el último día, una cifra que ha descrito como «cuantiosa». «La pérdida de material bélico del lado ucraniano en el último día incluye 10 vehículos blindados, cuatro piezas de artillería, 85 vehículos militares, dos estaciones de guerra electrónica y una contrabatería», según el texto.

Además, las fuerzas rusas han logrado derribar cinco bombas aéreas guiadas y casi 500 drones en las últimas 24 horas.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que –junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás–, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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