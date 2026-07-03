Rusia anuncia la toma de otra localidad en provincia ucraniana

MOSCÚ.- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes la toma de la localidad de Oleksandrivka, en la provincia de Dnipropetrovsk, en el marco de la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.
«Unidades del grupo militar Este liberaron la localidad de Oleksandrivka, en Dnipropetrovsk», señaló la cartera en un comunicado publicado en redes sociales.
El parte no ofreció un balance de bajas en los combates con las tropas ucranianas.
Rusia anexionó en septiembre de 2022 las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, parcialmente ocupadas, y en 2014 se anexionó la península de Crimea.
Además, sus fuerzas han penetrado en las regiones de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. Ninguna de estas anexiones ha sido reconocida por la comunidad internacional.
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