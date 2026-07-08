Refuerzan operativos contra comercio ilícito medicamentos

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) informó que mantiene operativos de vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional para combatir la comercialización ilegal de medicamentos que representan riesgos para la salud de la población.

A través del Departamento de Vigilancia Sanitaria, la institución ha ejecutado acciones de inspección y decomiso de productos farmacéuticos que no cumplen con las normas establecidas, incluyendo medicamentos sin registro sanitario, vencidos, adulterados, reetiquetados o comercializados sin el debido etiquetado.

DELITO PENADO POR LA LEY 17-19

La entidad recordó que la venta de medicamentos falsificados o no regulados constituye un delito, conforme a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la cual contempla sanciones administrativas y penales.

Asimismo, destacó que la Ley 22-06, que modifica disposiciones de la Ley General de Salud 42-01, fortalece las medidas contra la fabricación, importación y distribución de medicamentos ilegales.

Los operativos se desarrollan con el apoyo de organismos como el Cuerpo Especializado de Control de Combustible, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el propósito de proteger a los consumidores.

ALERTA SOBRE MEDICAMENTOS PARA BAJAR DE PESO

DIGEMAPS reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar el uso de medicamentos para la pérdida rápida de peso que no estén aprobados por las autoridades sanitarias o que sean adquiridos en establecimientos no autorizados y redes sociales.

Asimismo, advirtió sobre el uso inadecuado de fármacos agonistas del receptor GLP-1, como semaglutida, tirzepatida y retatrutida, señalando que su consumo sin supervisión médica puede generar efectos adversos graves.

Estos medicamentos, utilizados para regular la glucosa y el apetito, han ganado popularidad en tratamientos contra la obesidad, pero su uso indebido representa un peligro para la salud.

an/am