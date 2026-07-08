Steffany Constanza llega con su merengue “Que Barbarazo”

Es una propuesta musical vibrante, contagiosa y de altísima factura, según los productores.

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SANTO DOMINGO.– La cantante dominicana Steffany Constanza presentó su nuevo sencillo «Que Barbarazo», una propuesta con la que apuesta a fortalecer su carrera dentro del merengue y ampliar su proyección en los mercados nacional e internacional.

La canción combina una interpretación que transita entre pasajes melódicos y momentos de gran intensidad, respaldada por un arreglo musical que busca conectar con el público y posicionarse en la programación radial y las plataformas digitales.

El tema refleja una nueva etapa artística para la intérprete, quien explora diferentes matices vocales en una producción que contó con los arreglos, mezcla y masterización del productor Moisés Sánchez, ganador y nominado en múltiples ocasiones a los premios Grammy y Latin Grammy.

PROPUESTA DE PROYECCION INTERNACIONAL

La composición y producción general estuvieron a cargo de Luis Medrano, mientras que el proceso de grabación se realizó en IM Studio.

De acuerdo con sus productores, «Que Barbarazo» fue concebido como una propuesta de proyección internacional, con una estructura rítmica orientada tanto a las pistas de baile como a la difusión en emisoras y plataformas musicales de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Con este lanzamiento, Steffany Constanza continúa impulsando su carrera artística y reafirma su compromiso con el merengue, incorporando una propuesta que combina elementos tradicionales del género con una producción contemporánea.

an/am