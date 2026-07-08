SB presenta campaña educación financiera «Organiza tu bolsillo»

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La Superintendencia de Bancos (SB) presentó este lunes la campaña «Organiza tu bolsillo», una iniciativa de educación financiera orientada a fortalecer las capacidades de la población para planificar su presupuesto, enfrentar imprevistos y tomar decisiones económicas más acertadas.

Partiendo de la premisa de que los imprevistos pueden surgir en cualquier momento, la SB pone a disposición del público una serie de recursos diseñados para facilitar la organización de las finanzas personales y familiares.

Entre ellos se encuentran un planificador de presupuesto, reportes de consulta crediticia, artículos, guías y videos educativos.

Estas herramientas están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación ProUsuario, perteneciente a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos.

La institución busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto que pueden tener los gastos inesperados en el presupuesto familiar, al tiempo que promueve el uso de estos recursos para fortalecer la planificación financiera.

IMPULSO A LA CIUDADANÍA FINANCIERA

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., explicó que la campaña forma parte de las acciones que desarrolla la institución para promover la ciudadanía financiera, un concepto que va más allá de la inclusión financiera y que implica la capacidad de las personas para comprender, acceder y utilizar de manera responsable los servicios financieros en beneficio de su crecimiento económico y bienestar.

Por su parte, la directora de ProUsuario, Natalia Sánchez, destacó que la iniciativa busca fomentar decisiones financieras responsables mediante el acceso a contenidos educativos.

«Buscamos que las personas tomen decisiones informadas, con los diferentes recursos educativos que hemos puesto a su disposición a través de nuestra aplicación y así contribuir con la salud financiera de las familias dominicanas», expresó.

DIFUSIÓN Y ACCESO

La campaña será difundida a través de redes sociales, publicidad exterior, radio y medios audiovisuales. Los interesados también pueden obtener más información en el portal prousuario.gob.do.

La aplicación ProUsuario está disponible para descarga gratuita en dispositivos con sistemas operativos Android e iOS, facilitando el acceso a herramientas y contenidos de educación financiera para toda la población.

an/am