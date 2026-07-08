Importancia estratégica de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 

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POR JUNIOR PEREZ

Para la región de Hispanoamérica, quizás es poco común escuchar hablar de la CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa). Sobre todo se desconoce cuál su rol protagónico en el actual escenario internacional.

La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa queda articulada como una organización internacional, con personalidad jurídica, de carácter interestatal, creada mediante tratado (la propia declaración constitutiva), con un sistema permanente de órganos, y con voluntad propia.

Pueden ser miembros de la CPLP aquellos estados que, usando el portugués como lengua oficial, se adhieran sin reservas a sus Estatutos. Dentro de este organismo se encuentran los siguientes países como miembros plenos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Macao, Santo Tomé y Príncipe y Guinea Ecuatorial.

La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) con el paso del tiempo ha constituido ser un eje geoestratégico de primer nivel que conecta América (Brasil), África (Angola, Mozambique, etc.), Europa (Portugal) Asia (Timor Oriental y Macao). Su valor trascendental radica en la unión de más de 223 millones de personas bajo una misma lengua, lo que facilita el peso diplomático, el comercio transatlántico y la influencia geopolítica a nivel global. Su incidencia en los diferentes espacios le ha permitido lo siguiente:

· Control de rutas marítimas transatlánticas: Los territorios de Brasil, Angola y Portugal, junto con los archipiélagos africanos (Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe), otorgan al bloque una posición dominante sobre el Océano Atlántico, vital para el comercio y la seguridad energética.

· Plataforma diplomática global: Actúa como un puente de negociación entre la Unión Europea (a través de Portugal) y los mercados emergentes de América Latina y África, permitiendo una concertación política única.

· Puente de Europa y Asia: Mediante la presencia de Timor Leste y Macao, ha sabido articular espacios importantes, donde ha trazado un puente económico y comercial entre Europa y Asia.

Cultura y Difusión de la Lengua Lusa.

El portugués es uno de los idiomas más hablados del mundo, lo que otorga a la comunidad un «poder blando» (soft power) fundamental en foros internacionales y organismos multilaterales.

Desde su formación, la CPLP ha ayudado a solucionar problemas político-sociales en Santo Tomé y Príncipe, y en Guinea-Bissau, producto de golpes de estado en ambos países. Ha ayudado a estos dos países para llevar a cabo reformas económicas (en el caso de Santo Tomé) y democráticas (en el caso de Guinea-Bissau).

Los líderes del CPLP creen que la promoción de la paz es la salida, sobre todo en los países miembros con conflictos bélicos, al igual que también apelan al desarrollo y la consolidación de la cooperación multilateral.

El Brasil como miembro pleno, por medio de los Institutos de Formación de Lengua y Cultura Brasileña, ha procurado motivar a la promoción de las costumbres y modismos de la lengua, lo cual le ha permitido compenetrar en algunas latitudes del mundo hispanohablante.

El gigante sudamericano, ha sabido aprovechar los múltiples espacios internacionales, donde ha trazado una visión de liderazgo tanto en el ámbito latinoamericano como en el internacional lusófono, situándose en un punto intermedio cultural y territorialmente entre los países hispanohablantes y los lusófonos, y entre los latinoamericanos y los africanos, ha podido ver en la tendencia y propuesta paniberista una baza coherente para fortalecer sus pretensiones como actor regional y global.

En el caso de Portugal, país que asume un liderazgo simbólico y también sustantivo en la Asociación de Naciones de Lengua Portuguesa, la CPLP, ha procurado la articulación de un espacio panibérico, donde puede ser señalada como una interlocutora del mundo lusófono con el hispánico, tal como se quiso entender durante décadas la incorporación conceptual de Brasil a un espacio hispánico que acabaría cristalizando geopolíticamente en el Sistema Iberoamericano con la participación de Brasil y del mismo Portugal.

Los países iberohablantes africanos, básicamente de lengua portuguesa, sienten cercanía hacia lo latinoamericano, pero esperan, probablemente, un consenso mayor al respecto entre los Estados que, respectivamente, procuran apostar por el espacio iberoamericano y por el interlusófono.

Futuro de la CPLP

El futuro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) continuará promoviendo las bases de la transformación de un bloque cultural y lingüístico hacia un pilar de cooperación económica, movilidad ciudadana y diplomacia global.

Su incidencia a nivel global extenderá su soft power a los diferentes espacios de gran envergadura, para por medio de sus miembros plenos, puedan seducir a los miembros observadores y, así capitalizar la importancia de la lengua y la cultura lusa. Esperamos que Hispanoamérica continúe estrechando los lazos de hermandad y de cooperación con la CPLP.

jpm-am