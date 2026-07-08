Ecuador y Rep. Dominicana negocian un acuerdo comercial

Durante esta primera ronda, que se desarrolla de manera virtual, las delegaciones negocian acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, solución de controversias y asuntos institucionales.

Estos temas permitirán establecer reglas claras que faciliten el comercio y promuevan una mayor competitividad para los sectores productivos de ambos países.

EXPORTACIONES DE ECUADOR A RD 148 MILLONES DE DOLARES

En 2025, las exportaciones ecuatorianas hacia la República Dominicana alcanzaron los 148 millones de dólares, frente a importaciones de productos dominicanos por valor de 19 millones de dólares, lo que permitió registrar una balanza comercial positiva para Ecuador de 128 millones de dólares.

Además, entre enero y marzo de 2026, las exportaciones de Ecuador a República Dominicana crecieron 11,4 % en comparación con el mismo período del año anterior.

MANUFACTURA DE METAL Y APARATOS ELECTRICOS

Los principales productos que Ecuador exporta a República Dominicana son tabaco en rama, aparatos eléctricos, manufacturas de metal, camarón y flores naturales, entre otros, lo que evidencia el potencial de la oferta exportable ecuatoriana en ese mercado.

La segunda ronda de negociaciones se desarrollará de manera presencial en República Dominicana en las próximas semanas.