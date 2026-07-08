Garantía económica a hombre hacía odontología sin exequatur

Se trata de Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, quien relizó los procedimientos en el consultorio de su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, de 52 años, en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte de La Vega.

MEDIDAS DE COERCION TAMBIEN AL HERMANO Para Radhamés Almánzar el tribunal le impuso una garantía de 20,000 pesos en efectivo y, al igual que a su hermano, la presentación periódica durante seis meses ante el Ministerio Público, quien informó este martes de la decisión de la justicia. Ambos, sobre los que pesaba una orden judicial por ejercer la odontología fuera del marco de la ley y por complicidad, se entregaron la semana pasada ante la Subdirección Regional de la Policía Nacional.

Los hechos sucedieron el 17 de enero a alrededor de las 10 de la mañana, momento en el que la víctima acudió al consultorio para recibir un tratamiento odontológico.

GOLPEABA DENTADURA CONS INSTRUMENOS La víctima fue evaluada y se le entregó una receta para que autorizara una operación, costeada por el seguro médico, para la extracción de los cuatro terceros molares, la cual estaría a cargo de Franklin José Almánzar, quien ejercía la profesión sin la licencia oficial. Al inicio de la intervención quirúrgica Franklin José Almánzar le puso anestesia a la víctima y le indicó que le cortaría el hueso porque sus dientes eran de titanio, para lo que procedió a darle varios golpes con los instrumentos de odontología.

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