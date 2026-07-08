Presentan canción oficial de Juegos Centroamericanos y del Caribe

El tema cuenta con letra y composición de Vladimir Dotel y producción musical de Antonio González.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 presentó oficialmente “Corazón de Fiesta”, la canción oficial del evento deportivo, interpretada por la agrupación dominicana Ilegales.

El tema, que marca el inicio de la cuenta regresiva hacia la gran cita regional, cuenta con letra y composición de Vladimir Dotel y producción musical de Antonio González. La canción llega acompañada de un videoclip que combina música, baile, deporte e identidad caribeña.

VIDEOCLIP FILMADO EN EL ESTADIO OLÍMPICO

La producción audiovisual fue dirigida por Alberto Zayas, con coreografía de Marcos Taveras, y fue grabada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, escenario donde se celebrará la ceremonia de apertura de los Juegos el próximo 24 de julio.

El videoclip reúne bailarines, artistas y un equipo creativo que apuesta por una propuesta moderna cargada de energía, alegría y orgullo dominicano.

IDENTIDAD DE LOS JUEGOS

El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, destacó que “Corazón de Fiesta” representa la identidad sonora de unos Juegos que buscan unir a atletas, voluntarios y aficionados bajo el espíritu deportivo.

“Queremos que cada participante sienta que esta fiesta del deporte también es suya”, afirmó Monegro.

Por su parte, Vladimir Dotel expresó que para Ilegales es un honor interpretar la canción oficial del evento, al considerar que el tema refleja la alegría, la energía y el orgullo compartido de la región.

RETO DE BAILE PARA EL PÚBLICO

Como parte del lanzamiento fue presentado el #CorazónDeFiestaChallenge, un reto de baile basado en la coreografía oficial, que permitirá a atletas, delegaciones, voluntarios y aficionados compartir sus versiones en redes sociales.

La canción y el videoclip oficial ya están disponibles en los canales digitales de los Juegos Santo Domingo 2026 y en las principales plataformas musicales.

an/am