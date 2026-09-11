Rondas de Negocios HUB 2026 alcanzan récord US$233.4 MM

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las Rondas de Negocios del HUB Cámara Santo Domingo 2026 cerraron con intenciones de negocios por un récord de US$233.4 millones, de los cuales US$41.7 millones corresponden al sector servicios, informaron el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Cámara Santo Domingo.

En la séptima edición de esta plataforma multisectorial participaron 155 compradores internacionales provenientes de 26 mercados y 13 industrias, quienes sostuvieron alrededor de 1,500 reuniones comerciales con empresas dominicanas.

OFERTA EXPORTABLE

La demanda internacional alcanzó 799 productos, mientras que la oferta nacional estuvo representada por 285 empresas exportadoras de 27 provincias.

Entre los sectores que despertaron mayor interés figuran metales y manufacturas; productos agrícolas y frescos; servicios; manufactura industrial; construcción y materiales de construcción; bebidas; alimentos y productos procesados; farmacéuticos y dispositivos médicos.

Los compradores internacionales procedieron de mercados como Estados Unidos, Aruba, Costa Rica, Cuba, Guyana, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, además de nuevos destinos incorporados a esta edición, entre ellos Japón, Colombia, Bélgica, Haití, Italia, India, Mozambique e Islas Vírgenes Británicas.

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., destacó que los resultados reflejan el interés de los mercados internacionales por la oferta exportable dominicana y la importancia de facilitar encuentros directos entre empresas nacionales y potenciales compradores.

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

El viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Daniel Peña, afirmó que los resultados del HUB 2026 evidencian que la coordinación entre el sector público y el privado puede generar oportunidades para que las empresas dominicanas amplíen su presencia internacional.

“HUB 2026 nos confirma que cuando el sector público crea las condiciones y el sector privado genera oportunidades, nuestras empresas dominicanas pueden competir y crecer en cualquier mercado”, sostuvo.

De su lado, la presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, resaltó la participación de delegaciones y compradores de múltiples países, al considerar que esto consolida al HUB como un espacio de negocios de referencia regional y refleja la diversificación de los sectores productivos dominicanos.

EXPOSICIÓN COMERCIAL

El HUB Cámara Santo Domingo 2026 fue inaugurado durante una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader, con la participación de Paula Bellizia, vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services (AWS), como conferencista magistral.

Durante el evento también se desarrolló la tradicional Exposición Comercial, con la participación de más de 50 empresas que presentaron productos y soluciones orientadas al sector empresarial.

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